Fernando de Haro, de cerca en la huelga de transportistas: "En los supermercados hay y va a haber de todo"

Fernando de Haro, codirector de 'La Tarde', se ha acercado hasta la manifestación de transportistas de mercancías por carretera, en el centro de la capital española, para ver cómo están viviendo este día. El paro indefinido se iniciaba a medianoche, convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, la misma organización que en el pasado marzo protagonizaba una huelga que duró 20 días. A todos ellos se suman los autónomos y pequeños transportistas, quienes se han manifestado en la mañana de este lunes en Madrid. La Cadena COPE seguirá muy de cerca durante la jornada de manifestantes de hoy.

Los protagonistas de este lunes 14 de noviembre han mostrado su indignación a los micrófonos de COPE y así lo explicaba Fernando de Haro: "Dicen que no se ha cumplido lo que acordaron con el Gobierno el pasado mes de agosto, que hay muchos intermediarios. Algunos dicen que conducen a pérdidas, otros dicen que conducen con poco margen y cuando les pregunto si no se dan cuenta que parar en este momento las carreteras le va a hacer más difícil la vida a gente como ellos, dicen que no, que hay suministros suficientes, que ellos no van a parar el tráfico y que en los supermercados hay y va a haber de todo", aseguraba el codirector, tal y como le han contado algunos transportistas en Madrid.