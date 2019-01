China llega por primera vez a la cara oculta de la Luna... y otras 4 noticias de hoy

1. Vox no apoyará a PP y Cs en Andalucía si no eliminan el respaldo a la ley de violencia de género

Vox no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs en Andalucía si no eliminan, "entre otros", el punto de su acuerdo programático en el que se comprometen a implementar "con dotación presupuestaria suficiente" todas las medidas incluidas en la ley de prevención y protección integral contra la violencia de género.

�� PP y Ciudadanos se han comprometido a implementar "con dotación presupuestaria suficiente" las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales.



✅ VOX no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo. https://t.co/NJydNUmUdx — VOX ���� (@vox_es) 2 de enero de 2019

Así lo ha anunciado hoy la formación en su cuenta de Twitter, donde ha criticado que PP y Ciudadanos se hayan comprometido a aplicar "las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales".

2. PP y Ciudadanos rechazan la exigencia de Vox: "Es innegociable"

El PP andaluz ha garantizado este miércoles que "no se moverá ni una letra" del acuerdo programático firmado con Ciudadanos si no están conformes ambos partidos y ha recordado a Vox que tiene doce diputados y por tanto debe tener claro "para qué lo han puesto los andaluces donde lo han puesto". Fuentes de los populares andaluces han dicho que será "bienvenido" todo el que quiera aportar algo a ese acuerdo, pero han insistido en que no se va a modificar nada del pacto programático si PP y Cs no lo aceptan.

Nuestro compromiso contra la violencia es innegable. Fue el @PPopular el que estando en el Gobierno promovió el Pacto contra la Violencia de Género que se dotó con 1.000 millones de euros para luchar y combatir esta lacra por todos condenable. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 2 de enero de 2019

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el compromiso de su partido contra la violencia de género es "innegable". El líder de Cs, Albert Rivera, también ha rechazado esta exigencia de Vox, y ha asegurado en otro tuit que la lucha contra la violencia machista es "una obligación para todos" y que su partido aplicará el Pacto de Estado contra la violencia de género en todas las comunidades en las que gobierne.

3. ¡Histórico! Una sonda china llega por primera vez a la cara oculta de la Luna

La sonda china Chang'e 4 ha alunizado este jueves con éxito en la cara oculta de la Luna, la primera vez en la historia que se consigue, según ha informado la agencia estatal de noticias Xinhua.

Administración Nacional Espacial

El diario oficial Global Times agrega que el alunizaje ha tenido lugar en la cuenca de Aitken, en el polo sur del satélite de la Tierra, y lo califica de "gran hito de la exploración espacial".

4. Continúa el cierre del Gobierno de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes republicanos y demócratas del Congreso han terminado su encuentro en la Casa Blanca sin progresos tangibles sobre cómo acabar con el cierre parcial de la Administración, que empezó hace 12 días.

El propio Trump ha advertido antes del encuentro que mantendrá el cierre de la Administración el tiempo que "haga falta" y, tras sugerir una colaboración con los demócratas, ha insistido en sus exigencias de financiación del muro fronterizo con México.

5. Vuelve LaLiga, vuelve 'Tiempo de Juego'

El Real Madrid visita este jueves el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal (21:30, desde las 20.30 en 'Tiempo de Juego') en el partido aplazado por el Mundial de Clubes que los blancos ganaron en Abu Dabi el pasado 22 de diciembre, un encuentro en el que los de Solari buscarán comenzar con buen pie el 2019, algo que se le suele resistir, ante un 'submarino amarillo' en puestos de descenso.

El Real Madrid ultima su estreno en 2019 sin Llorente, Asensio ni Mariano

El conjunto blanco solo ha conseguido los tres puntos en ocho de los 41 arranques de año fuera de casa que ha disputado en su historia, un balance muy pobre al que hay que sumar lo mal que le sienta disputar el Mundial de Clubes. La temporada pasada, con Zidane, el Real Madrid se hundió tras ese torneo, con un triunfo de cinco, dos empates y dos derrotas, ambas en el Bernabéu.