El PP responde a Vox: “No se mueve ni una letra” del pacto con Ciudadanos

El PP andaluz ha garantizado este miércoles que "no se moverá ni una letra" del acuerdo programático firmado con Ciudadanos si no están conformes ambos partidos y ha recordado a Vox que tiene doce diputados y por tanto debe tener claro "para qué lo han puesto los andaluces donde lo han puesto". Fuentes de los populares andaluces han dicho que será "bienvenido" todo el que quiera aportar algo a ese acuerdo, pero han insistido en que no se va a modificar nada del pacto programático si PP y Cs no lo aceptan.

La reacción del PP andaluz se produce después de que Vox haya anunciado que no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs en Andalucía si no eliminan, "entre otros", el punto número 84 de su acuerdo programático, en el que se comprometen a implementar "con dotación presupuestaria suficiente" todas las medidas incluidas en la ley de prevención y protección integral contra la violencia de género.

"Del acuerdo no se mueve una letra sin que PP y Cs, que son los firmantes, estén conformes", han subrayado las fuentes. Además, han aludido a que Vox obtuvo 400.000 votos en las pasadas elecciones autonómicas y debe saber que los andaluces le han situado en ese lugar "para cambiar al PSOE después de cuarenta años".

Vox considera que PP y Ciudadanos se han comprometido a implantar "las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales", por lo que ha expuesto hoy su oposición. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha advertido de que la lucha contra la violencia machista es "una obligación" y que "la libertad y la igualdad no se negocian". Los votos de Vox son indispensables para que el pacto de gobierno sellado por PP y Ciudadanos salga adelante.