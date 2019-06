Busca lo más viral: 'troleo' máximo en una montaña rusa

Esta broma se ha hecho viral 'gracias' a la increíble mala leche que hay que tener para hacerla. Fácil de llevar a cabo, más vale que no tengamos al lado a alguien con poco sentido del humor o las consecuencias pueden ser desastrosas.

La idea de este personaje fue subirse a una montaña rusa y hacerlo con un objeto en la mano: un tornillo. No tendría mayor relevancia si no fuera porque este caballero se sienta y le dice a su acompañante que ese tornillo podría proceder de la fijación de su asiento. Y claro, decirle eso cuando la montaña rusa está a punto de arrancar pues no ayuda en nada a la tranquilidad que debería transmitir la absoluta seguridad. De hecho sus acompañantes gritan pero no como grita el resto: es terror real. Por cierto, que al final recibe su pequeño merecido.

Hacía tiempo que no sacábamos la vena friki, ha llegado el momento. Si eres amante de los videojuegos seguramente conozcas Metal Gear Solid, la obra magna de Hideo Kojima (al menos por ahora, veremos qué pasa con Death Stranding). Dos de sus actores de doblaje son David Hayter (Snake) y Cam Clarke (Liquid Snake), reconocidísimos por su excelso trabajo.

Hace unas semanas anunciaron que estaban trabajando juntos en algo relacionado con la saga pero no dieron más detalles, y obviamente los fans se pusieron a especular: ¿nuevo juego? ¿Kojima colaborando con Konami a pesar del pasado que han tenido? Pues ya sabemos lo que era: un cuento de Navidad inspirado en la genial saga. Por desgracia no está doblado (Alfonso Vallés, Ricky Coello, os echamos muchísimo de menos) ni subtitulado (los originados por YouTube son bastante cuestionables), pero se entiende bastante bien. Lo mejor: que ponen las voces que les hicieron famosos. Feliz Snakevidad :)

Seguimos con el lado friki, esta vez nos vamos al cine. Casi todas las empresas hacen vídeos con la temática navideña, puede que tenga que ver que estemos en estas fechas. Uno de esos vídeos lo ha hecho Fox aprovechando lo reciente del lanzamiento de The Predator. Puede gustar o no la película, pero esta parodia navideña es genial, además hecha con animación stop-motion de alta calidad. Hay de todo: acción, violencia, frases lapidarias originarias de la primera película y planos calcados. Ya sabéis: you're one ugly motherf*****.

Si os habéis quedado sin respiración tras ver ese vídeo, os damos un estupendo tutorial sobre reanimación RCP. Está en inglés pero subtitulado. Lo especial que tiene es que usa la música de Bee Gees y que está protagonizado por Vinnie Jones, exfutbolista y actor de cine:

Cerramos el repaso de esta semana con un vídeo humorístico. Una orquesta, todos concentrados, todos viviendo la música que fluye de sus instrumentos, todos a una... hasta que alguien vive demasiado lo que hace y acaba perjudicando a una compañera.

El que fuera niño prodigio de Hollywood antes de caer en desgracia y casi renegar de las películas que le hicieron mundialmente famoso ha hecho una 'terapia de choque' seguramente animado por el gigante informático Google.

La empresa de Mountain View ha logrado algo que parecía imposible: que el mítico Kevin McCallister regrese a la casa en la que hacía pasar mil penurias a dos torpes ladrones. Eso sí, ni con la misma edad que tenía en 1990 ni tan desvalido. Esta vez cuenta con una ayuda en forma de asistente de voz. ¿Adivináis cuál? Sí, no hay que tener un coeficiente intelectual superior al de Einstein: el de Google.

Le apunta tareas mientras él hace de las suyas, y alguna de esas trastadas le pasa factura, que la edad hace mella...

¿Keanu Reeves en Toy Story 4? No se le ve... pero se le oye. El actor, muy de moda últimamente gracias a sus películas de John Wick (la tercera ya está en cartelera) y su participación en la serie de Netflix 'Quizás para siempre' (con una intervención delirante), fue fichado por Pixar para poner voz a un especialista en acrobacias. La sesión de doblaje con él es tan buena que merece la pena verla:

Por cierto, el mismísimo Chris Steve Evans Rogers (no se llama exactamente así pero sus fans habrán entendido perfectamente la broma) lo compartió en Twitter y fue muy efusivo en halagos:

If they just released 2 hours of this and called it Toy Story 4, I’d probably still see it at least twice in the theaters. https://t.co/5vCNWB090l — Chris Evans (@ChrisEvans) 9 de junio de 2019

Nos permitimos seguir en el MCU (Universo Cinematográfico Marvel) gracias a esta divertida entrevista entre Chris Thor Hemsworth (esta broma no creemos que haga falta explicarla) y Tom Peter Holland Parker (esta tampoco, la verdad):

Para cerrar, un clásico entre los clásicos. ¿Con qué frecuencia discutes con alguien? Seguramente, aunque no sea algo agradable, sea frecuente. Vale, vamos a darle una vuelta de tuerca muy potente: ¿con qué frecuencia ves a dos linces discutir? Pues eso pasó en plena carretera de Avery Lake (Ontario, Canadá) y, por fortuna, lo grabaron: