Busca lo más viral: 'Ha nacido una estrella' en directo y otros vídeos

Si te gusta la música hay películas que no te puedes peder: Moulin Rouge, Los Miserables, El Gran Showman, Bohemian Rhapsody y, por supuesto, Ha nacido una estrella.

La película, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, contó con Lady Gaga como coprotagonista. Entre sus varias y excelentes canciones está 'Shallow', que en el filme corresponde a la primera y mágica vez que Cooper y Gaga cantan juntos en directo. Una canción que en la película está rodada de forma magistral, pero no deja de ser una película, todo preparado, todo sincronizado, todo pensado. Por eso, cuando se produce un encuentro fortuito e inesperado, hay que grabarlo y recordarlo.

Sergio Zamora, voz habitual (y esperemos que siga así) del actor, colgó en su muro de Facebook para fans un vídeo en el que se veía al actor y la cantante cantando en directo 'Shallow'. Fue en mitad de un espectáculo en Las Vegas, cuando LadyGaga para el concierto para llamar al actor, que estaba entre el público.

Obviamente no suena igual el directo que una película con su correspondiente posproducción, pero por eso mismo gana en naturalidad:

Y seguimos con el cine porque esta semana hemos tenido algo muy especial por parte de Disney. No, no han estrenado ya Vengadores: Endgame, ya nos gustaría a muchos..

Jon Favreu (trilogía Iron Man) es el responsable de la adaptación a imagen real del clásico de Disney 'El Rey León'. Lo que en su momento viéramos en animación clásica, actualmente y gracias a los enormes avances tecnológicos y la visión de un director totalmente adaptado a trabajar para la factoría de Mickey Mouse, podemos verlo en imagen real con unos efectos digitales y realismo asombroso.

Disney ha hecho público el nuevo avance de 'El Rey León' y esta vez no solo dura más, también aparecen personajes que esperábamos con ansias ver: Nala, Scar, Zazú, Timón y Pumba. Pero es que aún hay más porque se deja entrever que el suricato y el jabalí cantarán, exactamente como pasaba en el clásico animado.

Ante el fallecimiento del genio del doblaje Constantino Romero es Pedro Tena (quien también tiene una voz asombrosa) el encargado de poner voz a Mufasa. En este avance no aparece Rafiki, pero en el anterior repitió Juan Fernández como actor de doblaje, el mismo que dobló al personaje en el clásico original.

Aún no sabemos si Timón y Pumba tendrán a Alberto Mieza y Miguel Ángel Jenner, pero sí sabemos que Scar, por ahora, tendrá a Carlos Di Blasi, voz habitual de Chiwetel Ejiofor, quien pone voz en inglés al villano, cambiando a Ricard Solans que en su momento doblase al león.

Hasta el 19 de julio de 2019 no llegará a los cines españoles, pero con estos avances podemos ver que la calidad de la animación es poco menos que asombrosa, como ya pasó con 'El Libro de la Selva'.

¿Te imaginas ir de compras y encontrarte un camello? Deja de imaginarlo y mira este vídeo, ocurrió en Michigan. Scott Lewis, el propietario de Lewis Farms & Petting Zoo, llevó al animal para que le ayudaran a pesarlo y así conocer la cantidad exacta de medicamentos y vacunas que debían suministrarle.

“Salir de la cacuela para caer en las llamas”, un dicho que sufrió en su propia carne este búfalo que huía de un león. El búfalo decidió meterse en el río pensando que ahí estaría a salvo, pero las aguas no resultaron menos peligrosas: había cocodrilos a la espera de cualquier presa que se atreviera a entrar en su territorio.

Finalmente el búfalo logró sobrevivir no sin antes recibir varios mordiscos de los cocodrilos.

Consejo: si haces una paella MUY grande, fíjate antes en que por donde debas llevarla no sea un sitio por el que no quepa. Y si no cabe, consejo: no fuerces la situación, más que nada porque la fuerza de la gravedad no es de esas cosas que puedas apagar y encender a voluntad, tiene la dichosa manía de funcionar 24h los 365 días de la semana siempre que no logres anularla con alguna máquina especial.

Y si no sigues estos consejos lo más probable es que acabe como acabó la de los protagonistas de este vídeo...

Probablement, el repte d’enginyeria més gran al que es pot enfrontar un valencià: que cuines un bon calder per a dinar i no hages calculat com traure’l per la porta després.

Atenció al silenci sepulcral que s’acaba fent... és pur drama. #respect pic.twitter.com/sHYFXAtT1f — Eugeni Alemany (@EugeniAlemany) 8 de abril de 2019

¿Tienes ganas de que 'llegue el invierno'? No te preocupes, para que la poca espera que queda ya para la octava y última temporada de Juego de Tronos se te haga más corta, aquí tienes tomas falsas y momentos divertidos de la sexta temporada. Ya avisamos: la seriedad de algunos personajes se va al traste y puede que no los vuelvas a ver de la misma forma ;)