Busca lo más viral: el auxiliar con voz prodigiosa, entre los vídeos más llamativos de esta semana

Los auxiliares en las residencias hacen un trabajo espectacular ayudando a los ancianos y a los trabajadores en todo aquello que puedan. Y hay algunos que añaden un extra a su excelsa labor, un extra que puede llegar de muchas y variadas maneras.

En este caso hablamos de Óscar Calderón, un auxiliar del geriátrico Nuestra Señora de la Consolación de Sevilla que reparte alegría a los ancianos cantándoles. Las personas que están a su alrededor están encantadas de la faceta artística de Óscar:

Su nombre es Oscar Calderón y es un regalo para la gente mayor de la residencia dónde trabaja.

De esta manera da los buenos días, el mundo necesita más personas como Oscar que disfruta su trabajo y hace feliz a los demás. pic.twitter.com/5KrFjrZxMn — El Límite Del Bien (@ellimitedelbien) 11 de octubre de 2018

Como da gusto hablar de cosas tan positivas (ya habrá tiempo para abordar las negativas), seguimos con ellas: el deporte parece, a veces, cosa de “súper hombes”. Parece que, a menos que tengas unas determinadas características que rocen la absoluta perfección, no podrás ser un ganador y, a veces, ni siquiera un concursante.

Por eso siempre es buena noticia que gente con dificultades no se encuentren con aún más dificultades en una sociedad que muchas veces tiende a encumbrar a los que están “sanos” y a hundir a los que tienen algún “problema”. Justin es el protagonista de este vídeo: natural de Oregón, Estados Unidos, nació con parálisis cerebral, un trastorno que afecta a la movilidad, a la coordinación muscular y el equilibrio. A pesar de ello quiso convertirse en corredor de 'cross-country' -campo a través-, una modalidad del atletismo por circuitos naturales y no solo lo consiguió: se ha convertido en el primer atleta profesional contratado por el gigante de ropa Nike.

En el vídeo que recogió el emotivo momento, Douglass se presentó con el contrato en la mano y se dirigió a los corredores diciendo: "Solo quería compartir algo con vosotros. Uno de vuestros compañeros ha estado trabajando duro estos últimos dos años y Nike lo ha reconocido. Así que hoy le ofrezco el contrato de Nike para convertirse en atleta oficial de Nike".

En la escena posterior al anuncio, mientras sus compañeros aplauden, Gallegos abraza con lágrimas a Douglass y se rinde a la emoción del momento.

Llega el momento de meternos en temas más tristes, aunque con una cara amable. Tenemos, por una parte, un abandono y, por otra, una fidelidad absoluta. ¿Por cuál empezamos? Pues con la que lo originó todo.

Una mujer tenía un perro y decidió lo que desaconsejan todas las asociaciones de animales: abandonarlo. Sí, en lugar de regalarlo o llevarlo a alguna asociación para que se hicieran cargo de él, prefirió dejarlo en la calle, coger un taxi e irse. Durante el trayecto el perro se resistió a ese abandono y persiguió al vehículo todo lo que pudo.

Afortunadamente para el perro, cuando el coche se paró, unos agentes de policía se acercaron e hicieron notar la presencia del animal. Este, muy contento pegando saltos, se abalanzó sobre la ventanilla, con la intención de ser reconocido por su dueña para que se arrepintiera de haberle abandonado.

#NoticiasTVN Perrito corrió 20 cuadras detrás de taxi del que lo habían tirado. Ocurrió en Robledo, Medellín, donde un usuario grabó al perro persiguiendo el vehículo en el que aparentemente estaban sus dueños. #MaltratoAnimal pic.twitter.com/EPcucATyFM — TVN Noticias (@tvnnoticias) 16 de octubre de 2018

Sin embargo, nadie dentro del taxi reconoció al perro como suyo. La señora señaló en un primer momento que era un animal callejero, aunque llevaba un collar y se le veía en buen estado de salud, para más tarde decir que era de una amiga suya.

Finalmente fue adoptado por una tercera persona. Ahora, el animal vive en una finca en Remedios, una pequeña localidad al noreste de Medellín.

Seguimos con los asuntos espinosos: decir que para Donald Trump la persona más importante es... Donald Trump, no es decir nada nuevo. Tiene mujer e hijas, y siempre se dice que la familia es lo más importante y que no hay nada por encima en este mundo. Pero para Donald Trump esas ideas no valen. Muestra de ellos son las numerosas veces en las que ha ignorado a su esposa, Melania Trump, y esta semana hemos podido verlo: el líder americano portaba un paraguas negro de gran tamaño debido a la lluvia incesante, pero un nuevo gesto de mala educación provocó que su mujer no se pudiera refugiar.

La verdad es que los desplantes se suceden constantemente en su matrimonio. En varias ocasiones Melania Trump ha rechazado la mano de su marido en público. Incluso a principios de este año la escena del paraguas se volvía a repetir.

¿Qué opina su mujer? Pues sorprendentemente ella dice básicamente que 'pasando', que no le importan para nada los malos gestos de su marido y que está centrada en su función dentro del Gobierno. ¿Paciencia infinita?

Ahora sí dejamos de lado los asuntos feos y nos vamos al lado 'friki', que hace tiempo que lo teníamos abandonado. ¿Quién no conoce a Spider-Man? (¿Se pronuncia 'Espaiderman' o 'Espiderman'? ;)) El mítico Hombre Araña creado por Stan Lee es un icono de los super héroes y, sin duda, su fama traspasa el mundo de los cómics con miles de materiales en todos los ámbitos: películas, series, objetos de promoción, etc.

Sin embargo en esta ocasión nos tenemos que ir a la vida real porque en Grecia hay una zona entera que parece haber sido víctima de nuestro héroe arácnido: está totalmente cubierta por una gigantesca telaraña que deja ojipláticos a los que la ven.

Si os gustan las emociones fuertes y los deportes de riesgo, este os va a encantar. Se trata de la partida de ajedrez más larga de la historia. Tranquilos que es broma, tiene bastante más movimiento (con todos los respetos al ajedrez, faltaba más).

El ruso Nikita Martyanov es un experto en surf y ha decidido mostrar su dominio sobre la tabla en escenarios extremos: entre icebergs y con temperaturas bajo cero en las aguas del suroeste de Groenlandia.

Cerramos con más emociones fuertes: nadar entre tiburones. Una auténtica locura nacida en la cabeza de este ciudadano que la puso en práctica en el acuario de un zoo de Toronto: