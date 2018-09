El “intrépido” reportero pillado 'in fraganti', entre los virales de la semana

Ya se sabe que la televisión lucha cada día por hacer de las noticias lo más impactante posible. Envían a sus reporteros al ojo del huracán, nunca mejor dicho en el caso de los tifones. Y mientras que algunos realmente se juegan la vida, otros echan mano de sus dotes interpretativas y tratan de hacernos creer la tensión del momento... hasta que la realidad les fastidia la exclusiva.

Eso es exactamente lo que le ha pasado a este reportero, cuyo énfasis en mostrar la fuerza que tenía que hacer para superar el supuesto tremendo viento no le permitió fijarse en dos personas que, sin querer, se han encargado de dejar a la altura del betún su trabajo. Como mejor es verlo que describirlo, aquí lo tenéis:

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL — Tony scar. (@gourdnibler) 14 de septiembre de 2018

De las risas pasamos a la lágrima por la emoción. Estar enamorado de la mujer de tus sueños, pasar por una durísima quimioterapia y celebrar tu recuperación de la forma más emotiva posible: pidiéndole matrimonio a esa persona que a estado a tu lado a las duras y las maduras.

Matthew Williams sale de la habitación del hospital Salford Royal NHS Foundation Trustes (Pendleton, Reino Unido) y se dirije a su chica, Bethany Davies, quien siempre ha sido su acompañante a todas sus sesiones de quimioterapia. En las imágenes se puede comprobar que Matthew saca una caja con un anillo y esto provoca la sorpresa y el asombro de su prometida: "Hemos estado juntos durante dos años y medio, fuimos a la escuela primaria juntos y vivimos en la misma zona, nos hemos conocido en un gimnasio cuando teníamos 15 y 17 años, pero finalmente nos reunimos con 21 años y 23 años”.

Gran éxito están teniendo las tomas falsas de la, hasta ahora, última entrega de Los Vengadores, 'Infinity War'. Reunir a tantos personas tan variados en una película con gran parte de humor deja aseguradas muchas tomas falsas y momentos surrealistas. Destacamos el “supercalifragilisticoespialidoso” de Robert Downey Jr. y la cabra que interrumpe el diálogo de Chadwick Boseman

.

No dejamos el terreno del cine para ver algo digno de destacar: actores imitado a otros actores. Es realmente surrealista ver a Leonardo DiCaprio imitando al mismísimo Jack Nicholson o Simon Helberg a Nicolas Cage:

Y un poco más, pero esta vez no para hablar sobre escenas de cine sino que lo centramos en nuestro actor más internacional: Antonio Banderas (ya si doblado o no por Patxi Aldeguer lo dejamos a elección de cada uno).

Banderas acudió a la entrega de los premios Emmy y su forma de aplaudir dejó a mucha gente sorprendida: como si estuviera en una actuación de flamenco:

Y no pasaría de una anécdota si no fuera porque el mismísimo actor vio la publicación, se la tomó correctamente y no dudó en publicar un vídeo posterior en el que se ve acompañado de su exmujer Melanie Griffith, la hija que tienen en común, Stella del Carmen la actual pareja de Banderas, Nicole Kimpel, el hijo que Melanie tuvo con Don Johnson, Jesse Johnson, y el que tuvo con Steven Bauer, Alexander Bauer. ¿Qué hacen? Pues aplaudir todos a la vez con ese estilazo de Banderas:

Cerramos con una recopilación. Un momento, ¿una recopilación dentro de una recopilación? Sí, podríamos llamarlo en recopileption (no vamos a explicarlo, los cinéfilos lo entenderán al instante). Bromas aparte, todos los meses decenas de personas graban las caídas más divertidas en vídeo y las suben a YouTube, y de ahí surgen los 'Fails compilation', y aquí está el correspondiente a agosto de este año. Por desgracia muchos están en vertical: