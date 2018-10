El cubo de rubik que se resuelve a sí mismo, entre los virales de la semana

La primera vez que te ponen delante de él parece chupado, sencillísimo. ¿Cómo va a ser complicado lograr seis lados del mismo color? Basta con mover esto así... y esto así... y este... pues así... y este.... este... mmmm... este... pues así... ¿no?... No... a ver si puedo dar marcha atrás... mmm... ¡¡Ya está, un lado!! Pero faltan otros cinco, y si mueves algo, se descuadra todo. Vale, no solo no era tan difícil sino que es una auténtica odisea.

Sí, hay muchos vídeos en internet sobre gente resolviéndolo a toda velocidad e incluso con los ojos cerrados. Pero hoy damos un paso más: han diseñado unos que no nos necesitan porque se revuelven a sí mismos. ¿El ordenador de 'Juegos de Guerra'? ¿O Skynet? Pues podría ser un paso previo, quién sabe... Dentro vídeo:

Si te has quedado mirando el vídeo entero, te aseguramos que este que viene ahora es incluso más hipnótico. ¿Has hecho alguna vez un circuito de piezas de dominó para luego empujar una ficha y que todo caiga? ¿Cuántas has puesto? Seguramente 10, 15, o incluso 50. Si has superado las 100 te habrás quedado como un señor. Pero entonces te enteras de que el récord mundial tiene más de medio millón y necesitas verlo. No te preocupes, aquí lo tienes, de hecho ha sido Récord Guiness:

Si hay algo que no todo el mundo saber hacer igual de bien es... bailar. Sí, hacerlo realmente bien es complicado, y si no que se lo digan a Theresa May, cuyo subidón en el congreso conservador le animó a dar unos pequeños... movimientos al son de la canción que sonaba, que no era otra que 'Dancing Queen' (no haremos chistes fáciles) de ABBA.

Como era de esperar, el vídeo se hizo viral al instante y, como no podía ser de otra manera, lo hemos traído aquí para la posteridad:

▶ Así es como Theresa May ha intentado bailar al son de ABBA en el congreso conservador �� https://t.co/lGDqOs8Ny5 pic.twitter.com/RfPxAdkbPN — ABC.es (@abc_es) 3 de octubre de 2018

Si recordáis, la semana pasada hablamos del 'zasca' que se llevó Puigdemont en una entrevista en la televisión. El expresident fugado recibió una dosis de realidad en directo: básicamente le dijeron que debía estar en la cárcel como varios de sus compañeros de partido por haber intentado dar un golpe de Estado, pero que eligió fugarse en lugar de ser consecuente.

Pues esta semana se ha hecho viral algo relacionado, pero esta vez mucho más positivo: puede gustar o no Ciudadanos, puede ser el partido al que votes o no, pero lo que es indudable es que las intervenciones de la líder del partido en Cataluña suelen tener una expectación enorme porque no se corta ni medio pelo a la hora de decirles a los independentistas las verdades a la cara.

Esta semana Arrimadas ha hecho algo tan sencillo y a la vez tan valiente como sacar una bandera en el Parlamento catalán. Y decimos valiente porque es un lugar en el que hay mayoría independentista y porque ella sabía que las hordas tuiteras independentistas más radicales iban a atacarla, pero ella igualmente lo hizo y aquí lo recuperamos:

Dejamos la política a un lado para irnos al deporte con un buen toque de riesgo. Si vas a la playa y hay olas, automáticamente verás a muchas personas con su tabla de surf yendo directamente a ellas. Es todo un espectáculo, sobre todo si hablamos de olas de casi 21 metros de altura, que es lo que ha logrado la brasileña de 31 años Maya Gabeira y por ello ha obtenido el premio a la Ola Mayor Femenina XXL.

Una de las mejores formas de vender una ciudad para el turismo es mostrarla desde arriba, en gran parte de su esplendor. Pero claro, para ello hay que tener edificios muy altos, y no siempre es posible.

Una solución pasa por poner una cámara en un pájaro y que recorra esa ciudad grabando imágenes sorprendentes. Eso es lo que han hecho desde la productora Red Bull Media House, encargada de realizar la iniciativa de la Oficina de Turismo y el resultado es magnífico, hay que verlo en pantalla completa para disfrutarlo en su plenitud:

En esto que entra un caballo en un restaurante y pide una cerveza y el de la barra le dice... sí, es el comienzo de un chiste, pero la verdad es que nos viene al pelo para describir el siguiente vídeo porque es exactamente lo que pasó.

Bueno, no fue exactamente así, pero todo es común hasta la palabra “restaurante”, porque eso sí es lo que ocurrió en un bar en Francia, que un caballo entró y provocó pánico en los que estaban dentro:

Cerramos el recopilatorio con la magia del cine, o en este caso de las series. Porque hace unos años cine y series estaban separadas por un abismo casi insalvable de presupuestos y medios. Era imposible que un capítulo tuviera la misma calidad que una película, y por supuesto tampoco que en él se hicieran las mismas cosas.

Pero hoy en día todo eso ha cambiado y tenemos grandes epopeyas como Juego de Tronos con increíbles batallas e impresionantes efectos especiales que, en muchos casos, igualan y hasta superan los del cine.

Los planos secuencia son planos de larga duración muy complicados de lograr por la gran capacidad de sincronización que requieren. Cuanto más largos y más cosas pasen, más difíciles. ¿Quieres saber cómo se hace uno? Los responsables de la serie 'Kidding' han querido mostrar 'las costuras' de uno y podemos ver tanto el resultado final como la realización en directo. Menudo trabajo de equipo...