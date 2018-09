El 'zasca' de un periodista a Puigdemont, entre los virales de la semana

Es lo que tiene intentar dar un golpe de Estado, pensar que estás por encima de las leyes y luego... poner pies en polvorosa. Seguro que hay muchas personas que te apoyan, pero las que no y no tienen pelos en la lengua no tienen tampoco reparos en decirte las cosas en la cara.

Es lo que le pasó a Puigdemont. No dudó en huir de España cuando fracasó su golpe independentista, como tampoco dudó Geert Noels, periodista belga, en decirle las cosas a la cara y a las claras: que no tenía motivos para estar donde estaba, que debía estar en España con el resto de compañeros de partido. El vídeo no tiene desperdicio y se ha hecho viral:

Pero volvamos a asuntos más amables, que de políticos siempre hay muchos. Hay gente que lleva el deporte en las venas ya desde pequeñitos y no se quieren perder una. Valga de ejemplo este niño. Adriel tiene seis años, es de Torrent (Valencia) y ciclista en la categoría de promesas en la Escuela de Ciclismo de Steffano Garzelli.

Fue con sus padres hasta Andorra, Al Coll de la Gallina, para ver a su ídolo Peter Sagan en una de las últimas etapas de la Vuelta a España 2018. Y entonces el ciclista George Bennett, en plena subida del puerto, le vio y se dio cuenta de la intensidad con la que el joven ciclista le animaba en la subida, así que ni corto ni perezoso decidió tener un cariñoso gesto con el pequeño aficionado: sacar su cantimplora y regalársela.

El siguiente nos mantiene en el deporte. ¿Quién no conoce a Tiger Woods? Sí, ese fantástico cantante y pintor.

Fuera de bromas, el golfista ha pasado por duros momentos en su vida y su estilo y capacidad deportiva se han visto mermados, pero su capacidad de superación ha sido mayor. Tras llevar sin vencer desde 2013, Woods ha vuelto a ser campeón en 2018. Pero claro, no todos pensaban que pudiera lograrlo y ha recibido críticas a diestro y siniestro. Y de eso va este vídeo: aunque es un montaje por parte de una agencia de publicidad, el resultado es un 'zasca' sin palabras. Literalmente. Porque es mudo. Basta una mirada y una sonrisa.

Vámonos ahora al agua (con o sin patos, cada uno que elija). Estamos tranquilamente en un kayak, remando, compitiendo o sencillamente descansando tras haber remado. Y entonces nos abofetean. ¿Quién, por qué? Pues una foca. Sí, habéis leído bien, una foca. ¿Pero cómo? Bueno, en realidad una foca pero moviendo como un látigo el pulpo que tiene en la boca. ¿Rebobine por favor? No, mejor ver el vídeo y darle una y otra vez porque es impagable:

Otro golpe tremendo se llevó este niño que se estaba atando unos cordones delante de un coche, con la mala suerte de que la mujer que se sube al vehículo no le ve, arranca el mismo y... le arrolla. ¡¡Tragedia!! Pues podría haberlo sido, pero el niño se enrocó como una bola mientras el coche pasaba sobre él y... sale absolutamente ileso.

Aún más sorprendente es que, a pesar de haber gente cerca, nadie se percató en ningún momento del suceso, y la mujer que estaba al volante tampoco dio muestras de ser consciente de lo que ocurría. En todo caso hay que dar gracias de que todo quedase en nada.

¿Crees que tienes nervios de acero? Pues compáralos con estos médicos que, en medio del terremoto en México en e2017, durante una operación no dudan en mantener la calma. Sí, con bisturís en mano, no se preocupan por el griterío externo ni se dejan asustar por las circunstancias. Realmente espectacular y digno de todo elogio:

Vamos con otro héroe. Porque no todos los héroes llevan capa ni la necesitan para serlo, basta con estar en el momento oportuno en el sitio oportuno (excepto si eres John McClane, que lo eres por ser inoportuno, pero he ahí la gracia, YippiKaYei). Es el caso de este vecino en Astana, Kazajistán. Un niño estaba colgado de una ventana, gritando, entonces el vecino le escuchó y le rescató cuando cayó.

Cerramos el repaso con un vídeo que se ha hecho viral pero es muy, muy, muy criticable. Una activista feminista rusa ha decidido tomarse la justicia por su cuenta: rocía con agua y lejía la entrepierna de los hombres que se sientan en el metro “despatarrados”. ¿Podría entablar un educado diálogo y pedirles que no lo hagan? Pues sí, podría, pero prefiere la confrontación y llevar por bandera la supuesta causa feminista. Seguramente alguna denuncia le habrá caído por ello...