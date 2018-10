El secreto de la eterna juventud de Jordi Hurtado, entre los virales de la semana

Saber y ganar. Con esas tres palabras sale automáticamente un nombre relacionado: Jordi Hurtado. Y con ese nombre, sale otra palabra: inmortalidad. Porque todos sabemos que Jordi Hurtado no necesita respirar ni comer, su DNI es atemporal y conoció (y sobrevivió, claro) a Ramsés, Cleopatra, Julio César, Matusalén y verá el fin del Universo, al que también sobrevivirá.

Tanta exageración (o quizás no sea exageración) viene motivada al viral más reciente. Hurtado no se corta lo más mínimo a la hora de reírse de sí mismo y bromear con este tema, sabe aprovecharlo y, sin agotar, cada cierto tiempo usarlo en diferentes medios. En este caso es por el regreso de una de las series de moda: The Walking Dead. El drama de “acción” de AMC que emite Fox en España ha vuelto con su novena temporada y, para promocionarlo, ha contratado a Jordi Hurtado para, de forma cómica, explicar el secreto de su longevidad. No vamos a decir cuál es, hay que ver el vídeo:

Este vídeo se suma a otros varios protagonizados por el popular presentador. En uno promocionó una marca de ruedas y apareció subido al grandioso Delorean de 'Regreso al Futuro':

En este otro fue para promocionar un balneario:

Saltamos de la inmortalidad a triturar arte. Lo ocurrido esta semana ha dejado boquiabiertos a muchos. ¿Quién es Banksy? La identidad real no se conoce, pero su trabajo sí. Este genio del “street art británico” lleva años sorprendiéndonos con sus imágenes en la calle, y es tan parte de la cultura popular que incluso se le citó en 'Los Vengadores: La Era de Ultrón'. ¿No lo recordáis? No os extrañe, algún genio durante la traducción pensó que la broma no se entendería en España y cambió el “nos ha dejado un Banksy” por el “nos ha dejado un graffiti”.

En fin, sacrilegios aparte, Banksy ha sido protagonista estos días por destruir un cuadro suyo. Nos explicamos: un lienzo suyo se subastaba en Londres, y al acabar la puja, de repente el cuadro bajaba y se hacía trizas. ¿La razón? Él mismo lo explicaba: colgó en Instagram un vídeo en el que dejaba claro que todo estaba pensado. Las imágenes muestran cómo el artista construye una trituradora de papel (según él, hace años) y la oculta en la parte inferior del marco. En este caso, añade en el post una cita de Picasso: "El impulso de destruir también es un impulso creativo".

Conciliar. Un verbo que a muchas mujeres les da vértigo y no porque no quieran, sino porque no pueden ya que muchas empresas no lo ponen nada fácil a la hora de permitir pasar tiempo con los hijos y no dejar de trabajar. Por eso, cada cierto tiempo, algunas valientes se atreven a llevar sus acciones ante el gran público.

Eso es lo que ha hecho esta presentadora del tiempo, que ni corta ni perezosa decidió mostrar lo que es trabajar y cuidar de su hijo: hizo su labor mientras tenía a su retoño en la espalda, dormido eso sí. Por supuesto, se ha hecho viral

Cerramos el repaso de esta semana con una demostración gigantesca de humanidad por parte de un ser que nos ha hecho dudar de su condición humana dados sus logros deportivos. Rafa Nadal es sinónimo de esfuerzo, de constancia, de deportividad y seriedad, de compromiso y muchas cosas más, y desde ayer, un icono para muchas personas que no han dejado de aplaudir su gran gesto.

Mallorca ha sido noticia estos días por motivos que todos sabemos, así que nuestro deportista no lo ha dudado un segundo: sin avisar a nadie, sin hacer ruido, sin hacerse notar, siendo uno más, ha ido a ayudar en todo lo posible:

Pero aún hay más porque en su academia se guardó un minuto de silencio y el deportista al llegar no se puso en primera línea, que es lo que harían muchos en su lugar. Él lo hizo detrás de unas jóvenes a las que saludó con la mirada y éstas no salían de su asomo: ¿estar delante de una leyenda sin que ésta quisiera protagonizar el evento? Inclasificable. Como decimos, Nadal es de otro mundo...