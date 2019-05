El abultado sueldo que cobrará Meritxell Batet como nueva presidenta del Congreso y otras claves del día

1. ¿Cuál es el sueldazo de Meritxell Batet como presidenta del Congreso?

A la espera de los nombramientos de portavoces parlamentarios, presidentes, vicepresidentes y portavoces de las diferentes comisiones, algunos diputados, por el hecho de haber sido elegidos como miembros de la Mesa del Congreso, ya tienen asegurados unos sueldos que, según el Régimen Económico de los Diputados, se sitúa muy por encima de la media puesto que el salario medio en España en 2018, fue de 1.889 euros.

Mención especial merece Meritxell Batet, presidenta del Congreso. La socialista ganará, al menos, 14.597.000 euros al mes. El doble, con las pagas extraordinarias de junio y diciembre. Su nuevo sueldo será de unos 8.600 euros más que cuando era ministra. Batet, que está dilatando la decisión sobre si procede suspender o no a los diputados catalanes en prisión preventiva, cobrará 2.981 euros de salario común a todos los diputados. A esta cifra ha de sumarse los 1.921 euros de asignación común a los diputados de fuera de Madrid, 3.257 euros como extra por ser presidenta de la Mesa del Congreso y más de 6.000 para gastos de representación o de libre disposición.

2. COPE te muestra las imágenes del sospechoso del asesinato de Janet Jumillas

La autopsia realizada al cuerpo localizado este martes en El Prat ha determinado que las huellas dactilares coinciden con las de Janet Jumillas, desaparecida desde el pasado 13 de marzo en Cornellà (Barcelona). El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición tras permanecer durante unos dos meses a la intemperie, en el interior de un agujero de tierra unos 4 metros de profundidad y 30 de longitud, en un descampado, tapado con plásticos y mantas.

Por el homicidio de Jumillas permanece en prisión preventiva desde el pasado 9 de mayo Aitor G.P., a quien los Mossos vieron tirar una semana después de la desaparición de la mujer unas gafas rotas de la víctima y dos mochos de fregona empapados en sangre, que también manchaba las paredes y el suelo de su casa en Cornellà, donde había pintura reciente en parte de la vivienda.

3. Gacía-Page, en 'El Cascabel': "Es muy difícil entender que la propia gente del PP se avergüence de Cospedal"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha pasado por 'El Cascabel' de TRECE a tan sólo tres días de conocer qué deparará la tripe cita electoral del 26-M. Ha hablado sobre actualidad y la recta final de la campaña.

"La Constitución que tenemos es tan generosa que admite que participen en política incluso gente que no solo quiere atacarla, sino incumplirla", así se ha referido García-Page a los políticos presos y a su polémica presencia en la sesión constitutiva del Congreso.

No ha faltado la crítica al seno del Partido Popular y al cisma que vive la formación: "Es dolorosísimo que el candidato del PP no se haya atrevido a mencionar a Cospedal como si no hubiera existido. Lo más difícil de entender es que la propia gente del PP se avergüence hasta el punto de no querer acordarse de ella".

Vídeo

4. Los primeros sondeos dan al partido del Brexit como ganador de las europeas en Reino Unido

Según las encuestas a pie de urna, los socialdemócratas holandeses habrían conseguido el mayor número de representantes, seguidos de liberales y democristianos. Países Bajos elige a 26 de los 751 eurodiputados, y de esos 26, 4 son de la ultraderecha. La participación ha sido de un 41%, 4 puntos más que en las europeas de 2014.

Los británicos, más de 40 millones, han acudido a las urnas porque no les ha quedado más remedio, después de rechazar el acuerdo del Brexit, y con Theresa May al borde de la dimisión. Además, según The Times, ésta podría hacerse efectiva hoy viernes. Las encuestas colocan al partido dle Brexit, el euroescéptico Farage, en cabeza con un partido conservador. El de May, estaría en quinta posición.

5. Pochettino: "Dormiremos en un hotel de Madrid porque Florentino no nos ha dejado quedarnos en Valdebebas"

"El Partidazo de COPE" viajó este miércoles a Londres para entrevistar a Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, a una semana de enfrentarse al Liverpool en la final de la Champions. En su entrevista con Juanma Castaño, el técnico ha desvelado cómo se están preparando para la gran cita y ha desvelado una gran curiosidad: Florentino Pérez les ha permitido entrenar en Valdebebas pero no pernoctar allí.

¿Estás disfrutando el camino a la final?

"Lo estamos disfrutando muchísimo, es el período más tranquilo del año. Ayuda que el plan de tres semanas de preparación desde que acabamos la Premier nos da seguridad y tranquilidad. Lo vemos como una gran oportunidad de poder ganarla. Muchos dicen que va a ser un duelo táctico con Kloop, pero la parte emocional es la que va a determinar quién ganará, es la clave. Nosotros no les vamos a sorprender ni ellos a nosotros, nos hemos enfrentado muchísimas veces. En nuestras individualidades va a estar la clave".

¿Cuál es vuestro plan? Entrenamos en Valdebebas y dormimos en un hotel; pedimos dormir en la ciudad deportiva pero Florentino no nos quiso dejar las instalaciones… diría ‘si quieres entrenar al Madrid, ahí podrás dormir’, ese es el mensaje subliminal.