Gacía-Page, en 'El Cascabel': "Es muy difícil entender que la propia gente del PP se avergüence de Cospedal"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha pasado por 'El Cascabel' de TRECE a tan sólo tres días de conocer qué deparará la tripe cita electoral del 26-M. Ha hablado sobre actualidad y la recta final de la campaña.

"La Constitución que tenemos es tan generosa que admite que participen en política incluso gente que no solo quiere atacarla, sino incumplirla", así se ha referido García-Page a los políticos presos y a su polémica presencia en la sesión constitutiva del Congreso.

Asimismo, el candidato socialista se ha referido a su legislatura como presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha: "Con nuestra gestión, creo que me he ganado el derecho a volver a gobernar sin pedir permiso ni perdón". En esta línea, también ha dejado algún que otro detalle acerca de su línea política y gestión al frente de dicha comunidad autónoma: "Las autonomías debemos trabajar para acercar las rentas de los españoles, no para separarlas. Sería mucho peor para España no tener autonomías". Eso sí, García-Page, en materia de fiscalidad, puntualizaba: "Hay que revisar la política fiscal de España, lleva demasiado tiempo sin tocarse".

No ha faltado la crítica al seno del Partido Popular y al cisma que vive la formación: "Es dolorosísimo que el candidato del PP no se haya atrevido a mencionar a Cospedal como si no hubiera existido. Lo más difícil de entender es que la propia gente del PP se avergüence hasta el punto de no querer acordarse de ella".

Finalmente, también se manifestado sobre la controversia suscitada con la donación de Amancio Ortega para material sanitario: "Tengo firmados acuerdos con la fundación de Amancio Ortega. Lo que hay que escuchar en España de alguna gente es tremendo, ni de izquierdas ni de derechas. Me gustaría que mucha gente conociese a alguien tan humilde como Amancio Ortega con tanto dinero como tiene".