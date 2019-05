Las encuestas colocan al partido del euroescéptico Farage como ganador de las europeas en Reino Unido

En el entorno de las once de la noche (hora española), según los primeros sondeos a pie de urna, cuando ya habían cerrado los colegios electorales en el Reino Unido y en los Países Bajos, ya había quien celebraba el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Aunque, los resultados se conocerán de forma simultánea en los 28 países que conforman la Unión Europea (UE). Una vez cierren los últimas centros de votación en Italia.

Según estos primeros sondeos, los socialdemócratas holandeses habrían conseguido el mayor número de representantes, seguidos de liberales y democristianos. Países Bajos elige a 26 de los 751 eurodiputados, y de esos 26, 4 son de la ultraderecha. La participación ha sido de un 41%, 4 puntos más que en las europeas de 2014.

Los británicos, más de 40 millones, han acudido a las urnas porque no les ha quedado más remedio, después de rechazar el acuerdo del Brexit, y con Theresa May al borde de la dimisión. Además, según The Times, ésta podría hacerse efectiva hoy viernes. Las encuestas colocan al partido dle Brexit, el euroescéptico Farage, en cabeza con un partido conservador. El de May, estaría en quinta posición.