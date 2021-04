¿Qué propone cada partido sobre los impuestos de cara al 4-M?

Apenas quedan cinco días para que las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid se lleven a cabo. No obstante, serán los menos quienes sepan cuáles son las claves de los programas de los seis partidos con opciones de victoria el 4-M. Entre las amenazas y los reproches de un bando político a otro, las promesas de cada candidato han quedado diluidas.

Todas las áreas se han visto afectadas: salud, educación, cultura... También la economía, con un asunto especialmente señalado: los impuestos. La polémica con la reforma fiscal que el Gobierno pactó con ERC, dada la incidencia que esta tendría en la capital, los convierte en un punto no precisamente menor. Estas son las intenciones al respecto que reflejan los programas de Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Pablo Iglesias, Rocío Monasterio, Mónica García y Edmundo Bal.

PP

El partido que actualmente manda en la Real Casa de Correos madrileña propone una reducción de todos los tramos de la tarifa autonómica del IRPF en medio punto. También se apuntan reducciones del IRPF para jóvenes, familias, arrendadores y empresas, además de una deducción de 700 euros por hijo durante los tres primeros años (para hacer un total de 2.100 euros). Por último, el equipo de Ayuso promete una deducción del 25% de los intereses de la hipoteca, hasta un máximo de 1.000 euros anuales, para menores de 30 años.

PSOE

Su programa no incluye propuestas concretas en materia fiscal, pero Gabilondo apuesta por dejar los impuestos tal y como están en Madrid. “Quiero ratificar mi compromiso, que permanece intacto, de que no tocaré la fiscalidad en Madrid y no tendrá que pagar nadie ni un euro más en lo que tiene que ver en los impuestos. Yo ratifico y confirmo que permanece intacta mi palabra y no tendrá nadie que pagar más porque venimos de una pandemia”, afirmó el candidato socialista hace unos días.

Unidas Podemos

La formación morada es la que más explaya sobre los impuestos en su programa. En cuanto al de Patrimonio, promete eliminar la bonificación del 100% para fortunas superiores al millón de euros. También se habla de elevar la exención de vivienda habitual, que pasaría de 300.000 a 500.000 euros. En cuanto a las herencias y donaciones, se eliminaría la bonificación para cantidades superiores al millón de euros: pasaría a haber una bonificación marginal de un 50% entre el medio millón y el millón.

Además, Podemos habla de incrementar el límite para aplicar la reducción del 95% sobre el valor neto de la herencia de vivienda habitual de persona fallecida, que pasaría de 123.000 euros a 250.000 por heredero. En lo que respecta al IRPF, se aumentaría un 4% el tipo marginal para rentas entre 60.000 y 150.000 euros y un 6% a partir de 150.000 euros, con reducción del 0,5% para rentas inferiores a 12.450 euros.

Aunque no hay cifras concretas al respecto, su candidatura habla de una “bajada inmediata y radical” de los impuestos a las PYMEs, autónomos y trabajadores. También promete deducciones fiscales a la natalidad.

Más Madrid

Sus propuestas fiscales también son extensas. En lo relativo al Impuesto de Patrimonio, hablan de sustituir la bonificación del 100% por una nueva exención de 800.000 euros para los contribuyentes discapacitados. “Una vez superada la crisis”, habría una bonificación del 60% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias de un millón de euros, del 25% para herencias de cinco a 10 millones y del 10% para las de más de 10 millones.

Se aumentaría al 6% el tipo autonómico para transmisiones superiores a los 250.000 euros en las sociedades inmobiliarias y se introducirían impuestos al uso del plástico, el juego y las bebidas carbonatadas. También se introduciría una tasa turística.

Ciudadanos

Para que “los madrileños no paguen ni un euro más en impuestos”, el partido naranja los dejaría bajos. Con ellos en el poder, habría un sistema de “recompensas tributarias” para acabar con la economía sumergida, un incentivo fiscal para los empleadores a la contratación reglada de empleados del hogar y beneficios fiscales para los autonómos.