El peligro de no respetar el cierre de puertas del Cercanías

Una mujer de 61 años resultó ha resultado herida grave en la estación de Cercanías de Majadahonda, al ser arrastrada por el tren después de que se le quedara la mano pillada por la puerta. La mujer acabó en las vías con la mano catastrófica. Se recupera en el Hospital de la Paz.

En Cope hemos hablado con Angel Peña, maquinista del sindicato SEMAF, que ha explicado las razones por las que pueden suceder accidentes como este.

El cierre de puertas lo activa el conductor, y una vez accionado, ya no lo puede parar. Si el tren detecta que una puerta no está bien cerrada, no emprenderá la marcha. Si la puerta pilla un objeto lo suficientemente grande como para activar el sensor, no se llegará a cerrar. Pero si el objeto es pequeño, como una prenda, parte de una mochila, o una mano, es posible que no sea detectado, y la puerta se cierre. Esto es más probable que ocurra en los trenes de dos pisos, que son más antiguos y con mayor holgura en las puertas.

El por tanto muy importante respetar ese espacio. Además la altura de los escalones y la separación entre el coche y el andén es mayor en los trenes, que por ejemplo, en el metro. Eso es debido, a que el gálibo, que es como se denomina, debe tener una distancia suficiente para que los trenes que pasan de largo, y experimentan cierto balanceo, no se golpeen con el andén.

Por eso es tan importante tomarse un tiempo razonable para subir y bajar con tranquilidad. Un pequeño traspiés puede provocar un accidente fatal. Suele haber muchos pasajeros, los trenes son muy largos y puede pasar desapercibido para el maquinista.

Hace una semana un hombre caía entre en coche y el andén en la estación de las Águilas. En este caso, los pasajeros lograron avisar al conductor y el tren no llegó a emprender la marcha.

Por lo tanto, nunca habrá que subir o bajar del tren si las señales acústicas y sonoras del cierre de puertas se han activado.