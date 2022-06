Miles de conductores sancionados en el túnel de Plaza Elíptica: "En total voy a juntar unas 90 multas"

No tiene tanto nombre y tanto glamour como Madrid Distrito Centro o la zona de bajas emisiones que engloba toda la almendra central de la capital, pero sí que está generando polémica. Hablamos de la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. Se puso en marcha en diciembre del pasado año y no se activaron las sanciones, de manera oficial, hasta el pasado 22 de febrero. Por esa área no pueden pasar vehículos que no tenga etiqueta medioambiental de la DGT, es decir, gasolina anteriores al año 2000 y diésel matriculados antes del 2006, salvo que seas residente de la zona.

El problema es que hay sanciones que están llegando a los domicilios de muchos conductores por sorpresa y en paquetes. Afectados que ya suman 20, 34 o incluso 90 multas. Vamos, un dineral. Aseguran que han entrado por error y que esa zona no está bien señalizada.

El marido de Gloria pasaba a diario por este sitio para ir al trabajo. Pero el pasado 10 de junio se encontró con una sorpresa: “Me tienen que llegar unas 70 multas más. En total voy a juntar unas 90 multas de tránsito. Hasta el 22 de marzo eran a 90 euros cada una, del 22 de marzo para acá, todas son a 200”. Gloria nos dice que sus 90 multas ascienden a una cuantía superior a los 15.000 euros.

Otra afectada es María Sánchez. Le han cargado 34 multas y se ha puesto en contacto con otros afectados para poder dar juntos la batalla jurídica. Ya son un grupo de unas 90 personas: “La mayoría de personas que estamos aquí somos gente humilde que por eso tenemos los coches que tenemos y que estamos yendo a nuestros trabajos. No sabes la normativa, evidentemente nadie pasa por un sitio 100 veces sabiendo que están multando”.

Todos estos afectados consideran que las multas van a quedar en nada. Por la falta de señalización y porque consideran que el Ayuntamiento no tiene competencias para imponer sanciones en la A42 ya que es una carretera de titularidad del Estado.

El Ayuntamiento considera que la señalización se ajusta a la normativa y además que hace poco se reforzaron todos los carteles en toda la A42. Reconocen que de media al día se producen 1.300 accesos indebidos, tan solo el 0,8% de los accesos totales.