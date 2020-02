Más refuerzos en la EMT de la línea 4 y más robos

Son muchas las personas que desde primera hora de la mañana cogen el autobús de la línea de autobuses gratuitos que están cubriendo el trayecto entre Avenido de América y Pinar de Chamartín por el cierre de la Línea 4 de Metro. Estos autobuses están colapsados, es tanto el aforo que roban y la persona no se da ni cuenta. En cuestión de segundos el móvil o la cartera no están en el bolso. Ya son varias las denuncias que llegan a comisaria después de haber utilizado este medio de transporte. En COPE nos hemos acercado hasta la parada de Avenida de América y hemos preguntado a varios usuarios que utilizan este servicio todos los días, Paola, usuaria habitual “ el martes vi que había dos chicos que están tocando los bolsillos de algunas personas del autobús, lo que pasa que no puedes decir nada, porque lo mismo te roban a ti o incluso te pueden llegar a pegar”. La línea 21 que también cubre un tramo del servicio especial donde el metro no llega ha habido varios robos, Rocío nos lo contaba en COPE “ Yo cojo el autobús número 21, que cubre la línea del metro de Argüelles a Goya y estaban diciendo el otro día que está habiendo muchos robos, como hay tanta gente aprovechan”. Para evitar que los robos, lo mejor es que prevenir. Hay que estar pendiente de las pertenencias, tener los bolsos cerrados y no fiarse de nadie.