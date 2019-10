Madrid 360, la nueva estrategia para luchar contra la contaminación en Madrid

La nueva ordenanza del Ayuntamiento estará implantada en el primer semestre del año que viene. Las iniciativas que recoge Madrid 360 rebajará un 15% más los óxidos de Nitrógeno que el anterior plan anticontaminación.

Tiene como objetivo abordar el problema de la contaminación desde un punto de vista global. Las restricciones comenzarán para los vehículos sin etiqueta medioambiental porque a partir de enero ya no podrán aparcar en la zona SER, salvo los residentes que solo podrán hacerlo en su zona. Poco a poco se irán ampliando las restricciones hasta 2025 que ya no podrán circular. Por el contrario, se permitirá acceder a Madrid Central, la zona restringida a los vehículos con etiqueta C siempre que vayan 2 o más personas. Las razones según el alcalde José Luis Martínez Almeida es porque los coches con etiqueta C tienen emisiones semejantes a los híbridos y porque se fomenta el uso del coche compartido.

Se abaratará el precio de la zona SER y de los aparcamientos públicos para los coches menos contaminantes. Además, por primera vez se pondrán líneas gratuitas de autobús para llegar al centro. Una de ellas que irá desde San Bernardo hasta la Puerta de Toledo, y otra desde Moncloa hasta la Plaza de Felipe II.

Se levantará la restricción a las motos que podrán acceder a Madrid Central más allá de las diez de la noche, para facilitar la labor a los repartidores. Habrá calles peatonales en todos los distritos, además se está estudiando hacer peatonales Hortaleza y Fuencarral. Se subvencionará el cambio de calderas y la compra de coches no contaminantes. Los comerciantes de Madrid Central tendrán los mismos permisos que los residentes. Y se plantarán 100.000 árboles para hacer un bosque Metropolitano. Estas medidas se presentarán en Europa para lograr levantar la sanción que recae sobre Madrid.