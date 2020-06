Los alumnos madrileños de primaria que necesitan refuerzo vuelven a las aulas

Aulas completamente vacías y pasillos y recreos en los que no ha sonado el timbre. Así han estado 89 días los colegios madrileños hasta hoy. Por fin, esta mañana han vuelto a abrir sus puertas para recibir a los alumnos de Educación Primaria. Eso sí, no a todos, solo a aquellos que necesitan refuerzo o que lo han pedido con cita previa.

Algunos han madrugado incluso más que su despertador porque estaban deseando coger la mochila y los libros. Uno de ellos ha sido Israel, que cursa primero de primaria en el Colegio Valdebernardo. Ha contado a COPE, que después de tres meses tenía ganas no solo de ver a compañeros, también a profesores, a una en particular: “A la profesora Eva, que me da mucha alegría que nos enseñe inglés. Yo quiero aprender mucho inglés”.

Además de las ganas de los alumnos, también las de los padres. Para muchos combinar las clases a distancia de los hijos con su trabajo ha sido difícil. Para otros acceder a las herramientas también. Yanira ha contado a COPE que a su hija Raquel, le hace falta este refuerzo: “La niña lo necesita y se está adaptando. Con el confinamiento, lo virtual no es lo mismo que presencial, y veo que es conveniente que venga”.

De momento Israel, Raquel y el resto de alumnos solo irán al centro educativo dos días a la semana y con horarios reducidos. Normas para ir introduciendo en los colegios la “nueva normalidad”, en la que se redistribuye a los alumnos con menos en cada clase y con los pupitres separados por dos metros. A partir de ahora también habrá nuevas medidas de higiene: además del frecuente lavado de manos tanto de alumnos como de profesores, se desinfectarán los aseos hasta tres veces al día. También habrá geles hidro alcohólicos en todas las instalaciones y los alumnos entrarán y saldrán al centro de manera escalonada para evitar aglomeraciones.