Elena, la librera de Tres Cantos que ha conseguido que su negocio sobreviva a la pandemia gracias a su bici

Elena Martínez es la dueña de la librería Serendipias, en Tres Cantos. En los meses más duros del confinamiento, decidió coger su bici para llevarles a los clientes los libros que querían hasta su casa y hacerles más llevadero el encierro.

Una rutina que ha continuado en el tiempo y que le ha llevado a recorrer más de 600 kilómetros y a vender más de 2.000 ejemplares montada sobre dos ruedas.

En realidad recurrió a la bici porque justo dos días antes del confinamiento se le rompió el coche, como nos ha contado a Herrera en Cope en Madrid: “yo me iba a la librería todas las mañanas y hacía vídeos en las redes sociales para ver si alguien me hacía algún pedido”.

Y aunque en un primer momento empezaron siendo tres pedidos, por lo que Elena iba andando, pronto la gente se fue animando cada vez más. “Según la gente iba viendo los vídeos, me iban pidiendo más y entonces me acordé de que tenía una bici en el trastero que llevaba 10 años sin usar, así que la saqué”, lo que permitió que Elena entregara pedidos cada vez más lejos.

“Fue una locura”, nos confiesa. Tanto que Elena tuvo que echar mano de la familia para poder atender tantos pedidos: “Pasamos de 10 perdidos al día a 40 y 50 y ya no podía repartir yo sola porque no me daba tiempo, así que llamé a mi padre, que es el deportista real de la familia, y él me estuvo ayudando a repartir”.

En este tiempo ha perdido 26 kilos y, aunque ya no tiene que coger tanto la bici porque la gente prefiere volver a su librería a ojear y tocar los libros, ha conseguido mantener un negocio que sigue yendo sobre ruedas gracias a su ingenio.