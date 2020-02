Docentes y directores: “es una aberración reducir Francés a una hora semanal”

Son profesores de Francés pero recurren a la lengua castellana para describir très bien el cambio educativo que propone el gobierno regional madrileño en la ESO y FP. Desvestir a un santo para vestir a otro. En declaraciones a COPE, la presidenta de Madrigalia (Asociación de profesores de Lengua Francesa), Puri Gómez, asegura que “nosotros no rechazamos que se amplíe a una tercera hora semanal la asignatura de Educación Física; nos parece fenomenal y los alumnos lo necesitan, pero lo que sí rechazamos es que se haga en detrimento de las optativas. Este decreto afecta a las segundas lenguas extranjeras pero también a otras materias como Refuerzo de Lengua y Matemáticas, Música o Cultura Clásica”. Puri Gómez pone el dedo en la llaga: “no se puede enseñar una lengua como el Francés en solo una hora a la semana. Es imposible. En lo que yo llego a clase, les recuerdo lo que dimos en la sesión anterior y empezamos a dar la materia ya casi suena el timbre. Es una hora inútil”, concluye. En la lengua de Molière, c'est pas possible.

Puri Gómez subraya que “muchos alumnos no verán un segundo idioma más allá del colegio o el instituto en la ESO. Hay personas que pueden pagarse cursos en academias de idiomas o viajes fuera de España pero otras familias no se lo pueden permitir”. La profesora y presidenta de Madrigalia reflexiona: “está muy bien el bilingüismo en inglés. Todos debemos saber inglés pero una segunda lengua es fundamental. Estamos en la Unión Europea y esto no pasa en ningún otro país comunitario. Yo hago intercambios con Francia y allí es obligatorio el estudio de una segunda lengua; no es algo opcional como aquí. Además dan ese segundo idioma en dos horas y media o tres a la semana”. Aunque el plazo para presentar alegaciones al decreto de la tercera hora de Educación Física concluye la próxima semana, docentes como Rebeca son optimistas: “quiero pensar que se puede echar atrás esta medida porque es una aberración pedagógica como la ha calificado la Asociación de directores de centros de Secundaria. Se tiene que repensar. Me parece bien la tercera hora para Educación Física, pero seguro que hay otras soluciones”.