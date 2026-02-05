Juanma Castaño: "Ya tenemos la primera información del Real Madrid en la que se dice que 'en el club no gusta'... Mala cosa, en el club se tienen que adaptar a las decisiones de su entrenador, más si Arbeloa es su apuesta"

Apenas tres semanas después de la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Castilla, ya han surgido las primeras tensiones. Según ha informado Miguel Ángel Díaz en la cadena COPE, en el Real Madrid no ha sentado bien que el técnico apueste por Camavinga como lateral izquierdo teniendo en el banquillo a especialistas como Álvaro Carreras y Fran García.

Esta información ha provocado la reacción inmediata de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. El presentador ha criticado con dureza que ya se filtren este tipo de malestares desde la entidad: "ya establecemos la primera información en la que se encabeza la información, diciendo, en el club no gusta, mala cosa".

Un problema recurrente en el Madrid

Para Castaño, esta situación es un síntoma de un problema más profundo. "Ese es el problema que ha tenido el Real Madrid en los últimos años, que es que no ha aceptado las decisiones de sus entrenadores en muchas ocasiones", ha recordado. El comunicador ha insistido en que la directiva debe respetar el criterio del técnico, sobre todo cuando Arbeloa ha sido una apuesta del propio club.

El director del programa ha sido tajante y ha dejado una advertencia: "el club se tiene que adaptar a que haya decisiones del entrenador que no le gusten". Además, ha cuestionado la ambigüedad del término 'club' en estas informaciones: "¿quién es el club? ¿José Ángel Sánchez, Florentino Pérez? Para que digamos las cosas por su nombre".

El 'caso Fran García' como telón de fondo

El malestar con la gestión del lateral izquierdo se vincula directamente con la situación de Fran García. Según desveló Miguel Ángel Díaz, el jugador estuvo a punto de marcharse al Bournemouth de Andoni Iraola en una operación que "prácticamente estaba cerrada". Sin embargo, fue Florentino Pérez quien personalmente "paró esta operación", después de que el futbolista llegara a despedirse de sus compañeros.