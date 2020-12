La calculadora que mide el riesgo de mortalidad de pacientes con coronavirus

Desde que empezó la pandemia, ya se podía identificar a los mayores de 65 años como un grupo de riesgo. Pero aunque la edad constituya un factor clave para determinar el riesgo del paciente respecto al coronavirus, existen otros que también deben poner en alerta. Esto es lo que han descubierto los investigadores del Hospital Clínico San Carlos. A partir de estudio, analizaron un total de 1.021 pacientes ingresados por coronavirus de 23 hospitales de diferentes países. La edad media de los pacientes era de 70 años y casi el 60% eran hombres.

Han creado una calculadora electrónica que permite medir el riesgo de mortalidad del paciente. Solo se puede aplicar en personas hospitalizadas. El proceso de uso es sencillo. Según Iván Nuñez, cardiologo y principal investigador del proyecto, en declaraciones a COPE ha explicado que no se precisan de recursos del hospital o del centro ni de datos muy avanzados. “Hemos elegido para el modelo, mirar exactamente cosas muy disponibles. Quiero decir no hace falta tener aparataje extraordinario. La edad la sabes, sabes que es hipertenso, no tienes que hacer un TAC. No necesitas datos tremendamente avanzados para saber un poco qué aspecto tiene tu paciente.”Se introducen datos básicos, como la edad o el peso en esta herramienta y a partir de ellos se obtienen unas variables. Esas variables determinan el perfil del paciente. Según el perfil se encuentra en un grupo de riesgo u otro. Hay una escala del 1 al 4, siendo el grupo cuatro el que cuenta con más riesgo de mortalidad.

Como se ha mencionado anteriormente, en este estudio se analizaron más de mil casos de pacientes y de él se extrajeron unas conclusiones que facilitaron concretar unos perfiles de riesgo. Tal y como cuenta el investigador Iván Nuñez. “En los menores de 70, se vio que la obesidad era un parámetro importante. En los mayores de 70 sobre todo la hipertensión, la insuficiencia renal también y la saturación. El grupo uno es el mejor porque tiene un riesgo menor de morirse y el grupo cuatro tiene una probabilidad de morir del 70%”.

Este nueva herramienta cuenta con muchas ventajas. En primer lugar, permite dar una respuesta más rápida en hospitales, residencias y centros sanitarios tanto para concretar el tratamiento del paciente como para plantearse si se ingresa al paciente o no. El médico también cuenta con más facilidades porque con este nuevo método se puede acertar más en el tratamiento.