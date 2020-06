Asociaciones de ciclistas piden una red de carriles bici provisional

Sin duda la bicicleta ha sido gran protagonista esta Pandemia. De hecho, mientras unos la han recuperado de sus trasteros, otros muchos se han aficionado a ella en estos tres meses. Algo que no ha sido solo parte de nuestro ocio sino que también ha supuesto una alternativa de transporte.

Ahora que vamos recuperando poco a poco la normalidad, las Asociaciones ciclistas vuelven a pedir al Ayuntamiento de la capital la implementación de carriles bici provisionales.

Una de estas Asociaciones es la de Pedalibre. Su portavoz, Miguel Andrés, ha asegurado a COPE que con el desconfinamiento, y con el virus todavía circulando que este medio de transporte cobra más importancia que nunca: “Permite la distancia de seguridad aconsejada ara evitar la trasmisión del coronavirus. Por otro lado evitar el previsible mayor uso del coche por la baja ocupación del transporte colectivo, hace que adaptar nuestras calles y avenidas a la bicicleta sea una medida urgente y muy conveniente”.

No es la primera vez que los ciclistas madrileños hacen esta petición al Ayuntamiento de Madrid. De momento están a la espera de una respuesta pero temen que se deje de lado la creación de esa red provisional de carriles: “Mucho nos tememos que no lo vaya a tener en cuenta y dejen pasar el tiempo. No podemos volver a la contaminación de antes por la relación que existe entre esta y la propagación y la letalidad del virus”.Ciudades como Londres, Berlín, Lisboa, Nueva York o París ya han puesto en marcha un plan como este. Para muchos ciclistas es una manera de acabar con el humo y la contaminación y una manera de evitar que la nueva normalidad sea parecida a la antigua.