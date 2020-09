Un asesor de Bildu increpa a la Policía tras ser multado por beber en la calle: "Perros, traerá consecuencias"

La Policía Municipal de Madrid denunció en la madrugada del sábado al domingo a Oihan Vitoria García, asesor parlamentario y portavoz de EH Bildu, por supuestamente beber en la calle y abandonar residuos a la vía pública. Además, Oihan Vitoria increpó a los agentes y amenazó a los policías que lo sancionaban con "consecuencias".

Según informa el diario El Mundo, el joven de 29 años estuvo de madrugada consumiendo alcohol en la vía pública, lo que comúnmente se conoce como 'botellón'. Una práctica estrictamente prohibida en prácticamente todo el país para evitar la propagación del coronavirus. Oihan Vitoria no se tomó a bien la sanción que le impuso la Policía Local y arremetió contra ellos. "Trabajo en el Congreso de los Diputados como portavoz de Bildu, por mucho que os joda. Perros, vais a tener consecuencias", les llegó a decir el portavoz de Bildu según recoge el diario de Unidad Editorial.

"Los agentes denunciantes tuvieron que comparecer posteriormente en la comisaría de Policía Nacional ante las amenazas recibidas y para entregar en dependencias policiales el DNI de Oihan, ya que el supuesto infractor se negó a recogerlo y se subió 'de forma acelerada' a su domicilio mientras los agentes rellenaban el boletín correspondiente", señala el medio. La Policía Nacional ha iniciado diligencias por si estos hechos son constitutivos de delito.

No es el primer incidente que la Policía mantiene con miembros de Bildu en Madrid este año. El pasado abril, la Policía Nacional multó a un asesor de Bildu cuando se dirigía al Congreso de los Diputados "por no atender a los reiterados requerimientos de los agentes para que se identificara en la calle Toledo, en el distrito Centro". "A pesar de las retiradas advertencias, siguió andando y, finalmente, fue sancionado por desobediencia una vez que los agentes se desplazaron a pie varios metros, hasta darle el alto", señaló la Policía.

Jon Iñarritu, diputado de Bildu, denunció posteriormente que este asesor tuvo que soportar "insinuaciones y chanzas" de los policías. Las citadas fuentes policiales no tenían constancia de este extremo. Este mismo diputado también denunció por su parte que fue interceptado en abril en un control de la Guardia Civil cuando regresaba en su coche a su domicilio en Vizcaya. Los agentes que le dieron el alto abrieron una propuesta de sanción al considerar que había burlado el decreto del estado de alarma. La cúpula del Ministerio de Interior evitó que fuera multado.

▶️Ayer, denuncié la arbitrariedad y desproporción en muchas d ls sanciones.



▶️Hoy, la GC (un COMANDANTE) me h querido sancionar, por la cara, y no me quería dar la copia.



▶️Si lo hacen con un diputado, qué no harán con el resto d ciudadanos...

https://t.co/EVjFpb8XKP