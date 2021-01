Hosteleros madrileños ante las restricciones: “No sabemos cuánto tiempo podremos aguantar”

Tampoco lo afrontan mejor las cafeterías como en la que trabaja Manuel, con dieciocho empleados a su cargo. Un negocio con “mucho trabajo” desde 1973 pero que ahora ha perdido la mitad de sus clientes y continúa “aguantando a pesar de que no hay ganancias”, explica. “Sobrevivimos como podemos pero si esto continúa así no sé si vamos a poder aguantar”. Lo positivo, cuenta, es que al dueño “todo esto le pilló económicamente bien y ha mantenido los empleados y está asumiendo las pérdidas” aunque insiste en que “si esto sigue así no sé lo que pasará”.