Adolfo Calvo-Parra, Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Antes de la pandemia se celebraban en la Comunidad de Madrid 11.000 juntas de vecinos cada mes. Ahora, en pleno estado de alarma, con restricciones a la movilidad y con muchas zonas confinadas esas reuniones no se han prohibido porque se consideran de trabajo, pero sí hay algunas limitaciones porque está resultando complicado celebrarlas cumpliendo las normas sanitarias.

Se han limitado a temas urgentes y con aforos máximos del 75 por ciento, del 50 por ciento de los propietarios si es en una zona confinada, y cumpliendo todas las medidas de seguridad sanitarias, aunque el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid aconseja aplazar esas juntas de vecinos por seguridad. “Hay algunos propietarios o presidentes que exigen que se celebre y se celebra esa junta, pero si el presidente es medianamente serio y sensato no se convoca y se prorroga el mandato y también las cuentas hasta que pueda ser posible celebrar una nueva junta”, cuenta a COPE, su secretario técnico y asesor jurídico, Adolfo Calvo-Parra.

Es precisamente lo que han hecho en la comunidad de vecinos de Andrés que nos cuenta que en mayo tenía que dejar su cargo de presidente. “No se pudo celebrar la junta por el estado de alarma así que hemos prorrogado las cuentas y de presidente sigo siendo yo por lo menos hasta mayo del año que viene”, explica. Asegura que está resultado “difícil” el hecho de que no haya reuniones físicas porque no han encontrado un espacio adecuado donde se puedan cumplir las normas sanitarias así que, de momento, van atajando los trámites urgentes “mandando toda la información a los vecinos a través de correos y también pensamos la posibilidad de hacer las juntas telemáticas, pero algunos vecinos son mayores y no tienen acceso a la tecnología, y tampoco está muy claro si esas juntas serían válidas o no”.

Las reuniones telemáticas no están reguladas por lo que “los acuerdos serían nulos”, explica Calvo-Parra. Por eso desde el colegio de Administradores de Fincas piden que se reforme la Ley de Propiedad Horizontal “en cuyo proyecto contempla la celebración de estas reuniones telemáticas”. Tanto los administradores de fincas como varias asociaciones reclaman también que sea válido el voto a distancia en este tipo de reuniones.