La Santa Sede ante la guerra de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se entrevista hoy en Londres con el primer ministro británico, Rishi Sunak, en un periplo que le ha llevado a reunirse con jefes de Gobierno de Alemania, Francia e Italia, y a entrevistarse, de manera especialmente significativa, con el Papa Francisco en El Vaticano. El pasado sábado Francisco y Zelenski mantuvieron un encuentro de 40 minutos de duración, después de que el Vaticano confirmara que el Papa trabaja de forma discreta en una misión de paz que ayude a poner fin al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania.

La experiencia de trabajo callado de El Vaticano ante este tipo de conflictos ha sido históricamente larga y exitosa. Obviamente una situación tan compleja no tiene soluciones fáciles. El propio Zelenski, aunque agradecido, ya ha dicho que el conflicto no necesita mediadores, pero la labor de la Santa Sede, que puede desplegarse de distintas formas, es importante. Por ejemplo, para lograr que los niños y jóvenes que han sido sacados de su país por los rusos vuelvan a sus hogares. Y también porque es necesaria una voz que recuerde que la guerra no puede ser la última palabra, sin que eso signifique ninguna equidistancia.

Este mismo domingo el Papa hizo un llamamiento expreso a que callen las armas y a tener especialmente presente el sufrimiento de la martirizada Ucrania. Como ha recogido en el libro titulado “Una encíclica sobre la paz en Ucrania”, que Francisco le regaló a Zelenski en su encuentro, la guerra puede provocar en algunos la ilusión de ser vencedores, cuando en realidad, con ella todos somos derrotados.