Sánchez en su avispero

Gabriel Rufián, por ERC, y Adriana Lastra, por el PSOE, avanzan hoy para negociar en qué términos conseguir una abstención de los republicanos para conseguir la investidura de Sánchez. No ha habido sorpresas en la consulta a la militancia finalizada este lunes: ERC no facilitará la investidura del líder socialista si no se constituye una mesa bilateral en la que el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña hablen como si estuvieran al mismo nivel. ERC exige que en esa mesa se hable de autodeterminación y de referéndum. Además, en el equipo negociador de los republicanos estará José María Jové, imputado por los hechos del 1 de octubre y uno de los cerebros del proceso secesionista.

ERC ha puesto el listón muy alto: no renuncia a una negociación bilateral que supone una expropiación de la soberanía nacional, que tiene a sus representantes legítimos en el Congreso de los Diputados; ni renuncia a un referéndum de autodeterminación que no cabe dentro de nuestra Carta Magna. Y no parece que estén dispuestos a rebajar sus exigencias, sobre todo porque JxCAT siempre puede acusarlos de ceder demasiado, lo que podría hacerles mucho daño, sobre todo si se convocan elecciones catalanas. Sánchez se mete en un avispero del que es difícil salir con bien al sentarse a hablar con estos interlocutores.