Todo se usa como pretexto

Ya puedes leer y escuchar la línea editorial de este martes 16 de septiembre de 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista (Congreso, Senado y Parlamento Europeo) en la Sala Ernest Lluch del Congreso, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes 15 de septiembre a la comisión Interparlamentaria, es decir a todos los diputados, senadores y eurodiputados socialistas en el inicio del nuevo curso político, para poner sobre la mesa las líneas por las que quiere que discurran los próximos meses en el marco parlamentario.Diego Radamés / Europa Press15/9/2025
Escucha la línea editorial COPE de este 16 de septiembre de 2025

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

El comienzo del curso político ha puesto de manifiesto uno de los aspectos más nocivos de la vida política española: importantes problemas son utilizados por unos y otros como pretexto para intentar ganar una ventaja táctica momentánea sobre el adversario.

Los problemas con la migración, la jornada laboral o la postura ante lo que sucede en Gaza son ejemplos dramáticos. En lugar de entrar en esos problemas, en su complejidad, con la intención de tener en cuenta el mayor número de factores posibles, se adopta una posición simplificada, dictada por la reducción ideológica. Esa posición se utiliza, sobre todo, para descalificar al oponente. Todo es excusa. Este modo de hacer política genera, de forma inevitable, escepticismo. Contrapone en muchos casos bienes que son compatibles.

En el caso, por ejemplo, del reparto de menores migrantes. Hace meses, incluso años, que hubiera sido posible un acuerdo entre el PP y el PSOE en esta materia, entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. El bien de la acogida y el bien de la seguridad no son incompatibles.

Lo mismo sucede con la posición internacional de España ante Gaza. Existe, de un hecho, un consenso sobre la necesidad de denunciar los excesos inadmisibles del Gobierno de Netanyahu y de apostar por el reconocimiento del Estado palestino. Pero se prefiere la confrontación. Lo mismo sucede con la jornada laboral: es fácil reconocer que esa reducción se debe conciliar con el reto de aumentar la productividad y de solucionar las necesidades de ciertos sectores. Pero la ideología y la táctica lo devoran todo.

