Pérdida de poder adquisitivo

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos CuerpoGabriel Luengas / Europa Press26/3/2026

La toma de posesión de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno ha coincidido con la publicación del dato adelantado del IPC del mes de marzo.

La subida del precio del petróleo por la Guerra de Irán ha provocado que el mes pasado los precios subieran un 3,3%. Es la mayor subida de los últimos cuatro años. De momento, esa subida del combustible, que no de la electricidad por el peso de las renovables, no se ha trasladado a otros productos.

La prueba es que la inflación subyacente, el indicador que excluye el combustible, no se ha disparado.

El Banco de España ha pronosticado que en el peor escenario la inflación puede llegar al 6 por ciento. En cualquier caso, habrá menos crecimiento y menos empleo.

Cuerpo se convierte en vicepresidente cuando se certifica una nueva perdida de la capacidad adquisitiva de los españoles.

Este Gobierno ha subido el Salario Mínimo Interprofesional mucho en los últimos años, pero todavía tenemos salarios que están un 5% por debajo de los salarios anteriores al COVID. Los salarios no suben porque nuestra productividad es baja.

Es uno de los viejos problemas de nuestra económica.

Carlos Cuerpo ha sido el protagonista de la semana por su nombramiento como vicepresidente del Gobierno y por haber defendido en el Congreso la con convalidación del decreto con la bajada del IVA, destinado a que la subida del precio de los carburantes no se note mucho en los bolsillos de los españoles.

Todos los expertos señalan que esta solución no es la adecuada: había que haber optado por medidas orientadas a los más afectados.