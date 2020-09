Oposición dividida

Las emociones juegan un papel excesivo en las tomas de postura de la oposición venezolana. Maduro es un dictador y nada ni nadie podrá cambiar la calificación de un régimen represor como el chavista. Dicho esto, hay que dar un paso más y responder al dilema que enfrenta hoy a la oposición. O siguen entrampados en planteamientos maximalistas o actúan con astucia.

Juan Guaidó, el líder reconocido internacionalmente, irrumpió en la escena política con empuje pero sin previsión. Ha pasado más de un año desde que la Asamblea Nacional de Venezuela le designó Presidente encargado de la República. Durante este tiempo se ha mantenido firme en sus posiciones. Su reconocimiento internacional es evidente, pero desgraciadamente eso no está ayudando a los venezolanos a recuperar la soberanía que el chavismo les ha arrebatado.

Capriles no comparte la estrategia de Guaidó y lo ha hecho saber públicamente en los últimos días, justo en el momento en el que 27 partidos de oposición han decidido no acudir a las elecciones parlamentarias del mes de diciembre. El ex candidato presidencial y Gobernador del Estado Miranda pide realismo y llama a aprovechar las "rendijas" institucionales.

¿Es preferible aprovechar esas rendijas o mantenerse en la posición de Guaidó? Esa es la gran pregunta a la que debe responder la oposición. En todo caso es urgente el final de las luchas cainitas entre los opositores venezolanos, un factor que Maduro explota a las mil maravillas.