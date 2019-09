La muerte de Robert Mugabe

Robert Mugabe, Presidente de Zimbawe entre 1980 y 2017, ha fallecido a los 95 años de edad. Un Golpe militar liderado por el actual Presidente del país acabó con su mandato hace solo dos años. Ha muerto en Singapur, país en el que poseía una de sus tantas propiedades y al que se había exiliado hace dos años. Mugabe deja tras de sí una estela controvertida. Aunque sus inicios políticos estuvieron marcados por su paso por la cárcel, acusado de activismo anticolonial por oponerse al régimen de apartheid, así como por sus reformas en materia agraria y educativa a favor de la población negra, a partir de 2008, Mugabe hizo del autoritarismo, la impunidad y la corrupción su santo y seña.

Los últimos años de su Gobierno fueron años de torturas, persecución y detención contra todo aquel opositor que buscara una salida política más allá de su régimen. Paradójicamente, tras su muerte una buena parte de los líderes africanos solo recuerdan al ex Presidente por su contribución a la independencia de los pueblos africanos, así como por su lucha contra la supremacía política y económica blanca. Olvidan que, para mantenerse en el poder, Mugabe y los suyos animaron el odio interétnico, instigaron la guerra civil entre facciones políticas y edificaron un sistema político desde el que perpetuarse. Sus últimos años en el exilio fueron un retiro dorado, alterado solo por la enfermedad. Desgraciadamente, aquellos que hace dos años le arrebataron el poder, no pretendían otra cosa que seguir la estela de quien había sido su mentor. Zimbawe, sin Mugabe no es muy distinto al del ya difunto dictador.