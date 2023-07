Monseñor Rolando Álvarez se queda

Rolando Álvarez, el obispo encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, no va a abandonar Nicaragua. Lula da Silva confirmó hace menos de un mes que en su propósito era mediar ante Ortega para que Monseñor Álvarez fuese liberado. Y así ha sido, solo que la dictadura no contemplaba otra salida que el exilio. La libertad para monseñor Rolando Álvarez, como en otras ocasiones ha sucedido en la Cuba castrista, tenía un precio. Y él no está dispuesto a pagarlo. Se queda en Nicaragua, en la cárcel, junto al pueblo nicaragüense y a la Iglesia que se le ha confiado.

Monseñor Rolando Álvarez es inocente y libre. A primeros del mes de febrero pasado ya mostró públicamente cuál era su posición. Se negó a abandonar el país, junto a otros 222 excarcelados, rumbo al exilio.

Cinco meses después lo ha ratificado. No ha cometido delito alguno y no va a abandonar Nicaragua. Monseñor Álvarez correrá la misma suerte que otros sacerdotes encarcelados y que otros tantos ciudadanos nicaragüenses acusados de traición a la patria. Se ha negado a negociar su libertad, ha pedido que se descongelen las cuentas bancarias de las diócesis y las parroquias y el fin de la persecución religiosa. La libertad no tiene precio y como muestra de esto, el obispo de Matagalpa está dispuesto a entregar su propia vida.