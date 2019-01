Mal perder

El Parlamento de Andalucía comenzó ayer el debate de investidura de Juan Manuel Moreno como Presidente de la Junta de esa Comunidad Autónoma. La aritmética parlamentaria, posible gracias a los resultados cosechados en las pasadas elecciones autonómicas, es la que permite que el nuevo Presidente de la Junta sea el candidato del Partido Popular y que Andalucía cuente con un Gobierno de coalición. Los cordones sanitarios, los escraches contra la alternancia política, y la superioridad moral que algunos alegan, no son propios de una democracia. Si el PSOE no puede seguir gobernando es porque la ciudadanía así lo ha decidido. Y Si Podemos no consigue el apoyo que necesita para ser parte del Gobierno es porque hay otras propuestas más deseadas.

Las apelaciones al franquismo son rancias y, lo peor, son una pesadez difícil de soportar cuando lo que la ciudadanía pide a sus representantes políticos es que asuman sus responsabilidades y tomen decisiones que faciliten la vida de las familias, reduzcan las tasas de desempleo, fomenten el acceso a la vivienda, garanticen debidamente el derecho a la educación y la libertad. La Presidenta Susana Díaz ha tenido en sus manos la posibilidad de hacer todas estas cosas. Las urnas han dado su veredicto y a partir de mañana estará en la oposición, que no es un mal lugar. También desde ahí se puede luchar por Andalucía.