Línea editorial: "Una alianza por el bien común"

El gobernador del Banco de España y el secretario general de la CEE, dos personalidades que hablan desde perspectivas muy diversas, pero con mensajes plenamente convergentes: la crispación política debe cesar para afrontar con el máximo consenso los gigantescos retos que tiene ante sí el país. El informe anual del Banco de España describe cómo la pandemia ha agravado males endémicos de la economía como la precariedad laboral, la baja productividad o la insostenibilidad del sistema de pensiones.

Sus recomendaciones incluyen desde replantear el sistema educativo a un nuevo sistema de protección al desempleo, con la llamada “mochila austríaca”, poniendo fin a la dualidad entre trabajadores protegidos y los que no lo están, en las antípodas de la reforma que pretende el gobierno. Es necesaria, también una reforma fiscal de calado, afrontada con seriedad y no a golpe de globo sonda. Todo lo cual, advierte el gobernador, Pablo Hernández de Cos, exige medidas a largo plazo desde “un consenso amplio”, para darles continuidad en la alternancia política. Es lo que, en Herrera en Cope, el secretario del episcopado, monseñor Luis Argüello, denominaba ayer “una alianza por el bien común”. Añadiendo el matiz de que no basta convocar a las fuerzas políticas. Una de las fortalezas de España es su iniciativa social y sería incomprensible dejarla al margen por la miopía ideológica de algunos.