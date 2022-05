Línea editorial: "Un Real Madrid legendario"

Suele decirse con gracia y algo de forofismo que, de entre las cosas menos importantes, el fútbol es, sin duda, la más importante de todas ellas. Se ha convertido en casi todo el mundo en la principal de las llamadas industrias del entretenimiento y ahí residen, en parte, sus grandezas y también algunas de sus miserias.

Lo cierto es que se sea o no futbolero y, en particular, madridista, no cabe sino quitarse el sombrero ante la leyenda que el Real Madrid sigue agrandando en la competición de clubes más exigente del mundo. Este sábado en París, cuando alzó por decimocuarta vez en su historia la Copa, culminó un camino, inexplicable solo desde razones estrictamente futbolísticas, que debería servir para rescatar cuanto de bueno hay en él y mostrárselo a las generaciones futuras, se vayan o no a dedicar profesionalmente al mundo del deporte.

España ha sido, en las últimas décadas, espejo para el mundo de auténticas leyendas deportivas. Basta invocar los nombres de Pau Gasol, de Rafa Nadal o de la misma selección española de fútbol para corroborarlo. Más allá de los colores de cada cual, es justo reconocer que ahí se inscribe también con letras de oro el nombre del Real Madrid Club de Fútbol y que, sin endiosar al balón ni darle a las cosas más importancia de la que tienen, bienvenido sea un triunfo más de un equipo español, un motivo para la alegría de muchos y para mirar un poco más allá de la cumbre y de la élite, y reconocer lo bueno que el deporte puede ofrecer para el desarrollo integral de la persona.