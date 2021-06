Línea editorial: "Movilización social contra la eutanasia"

A pocos días de la entrada en vigor de la Ley de eutanasia, el próximo 25 de junio, la crítica a las bases y al desarrollo de esta legislación sigue presente en la sociedad civil española. La pretendida normalización de la eutanasia, que el Gobierno quiere imponer, choca con la realidad de una mayoría social que, cuando se enfrenta al dolor y a la muerte, demanda el cuidado de la medicina y una compañía plena de vida. En este debate sobran argumentos emotivistas y manipuladores de la realidad y faltan testimonios reales de quienes están situaciones extremas.

Como ha subrayado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en el programa Herrera en la COPE, la respuesta tiene que ser eliminar el sufrimiento, y no al que sufre. “Hoy en día el alivio del dolor y del sufrimiento ha dado pasos gigantescos, y sin embargo se aprueba una ley de eutanasia sin que dispongamos de una ley estatal de cuidados paliativos”, ha señalado Monseñor Iceta.

De poco más de 200 naciones que conforman el mundo, 194 rechazan las leyes eutanásicas como la española. Por eso es especialmente interesante la iniciativa de Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad con su campaña “¿Quién quiere morir? No al drama de la eutanasia”. En esta propuesta de movilización social han reunido a médicos, investigadores, juristas, académicos, expolíticos y artistas para decir no al drama de la eutanasia, que no es la solución al sufrimiento, sino parte del problema. Una sociedad desarrollada es una sociedad de cuidados, no de soluciones letales.