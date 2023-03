Línea editorial: "Formación de maestros"

El proyecto de orden ministerial que cambia la estructura del grado de Magisterio ha provocado una reacción crítica de los especialistas. La Real Sociedad Matemática Española ha criticado que el Ministerio de Universidades proponga reducir la formación obligatoria en matemáticas a una asignatura de 6 créditos (60 horas) de un total de 240 créditos. Los maestros de Primaria se formarán las mismas horas en diversidad afectivo-sexual que en Matemáticas. Hace diez años se evaluaron los conocimientos de maestros españoles en matemáticas y la conclusión fue que estaban por debajo de la media internacional, tanto en conocimientos como en didáctica de la matemática.

Los planes de estudio de las escuelas de Magisterio españolas no tratan de forma equilibrada los distintos dominios del conocimiento, y predominan los contenidos pedagógicos. El 52% de los profesores españoles asegura que no está lo suficientemente preparado en el contenido, ni en la pedagogía, ni en la práctica de las materias que enseña. Es una de las conclusiones de una encuesta internacional sobre enseñanza elaborada por la OCDE. No es solo un problema en la formación inicial, también es insuficiente el desarrollo profesional y el trabajo colaborativo de los maestros españoles. La regulación de la enseñanza se ha convertido en un terreno de confrontación ideológica sin que se aborden problemas acuciantes. Si no cuidamos la formación de los maestros no tendremos buena educación.