Línea Editorial: "El empleo no va como una moto"

Uno de los ejes de la campaña de Pedro Sánchez, repetido hasta la saciedad en sus entrevistas, es el económico. Para el Presidente del Gobierno, la economía española “va como una moto”. Sin embargo, hay indicadores relevantes que apuntan hacia otra dirección. Uno de ellos, significativo y de amplia repercusión social, es el referido al empleo.

Es un hecho que España duplica la tasa de paro de la media de la Unión Europea y que el desempleo juvenil se ha vuelto crónico. Junio viene siendo un mes en el que tradicionalmente se produce una subida del empleo por la contratación en el sector servicios. Sin embargo, el pasado mes de junio ha sido el peor, a efectos de creación de empleo, desde 2015. Se podría decir que Sánchez se despide con el menor incremento mensual del empleo en ocho años.

Hay que tener en cuenta, que según los datos oficiales del Servicio Público de Empleo (SEPE), el 61,5% de los contratos indefinidos no completa una jornada de trabajo. Solo cuatro de cada diez contratos indefinidos lo son a jornada completa. Así es el mercado laboral que está quedando en España, con lo que se acrecienta el problema de la productividad. Además, está el capítulo de las personas con contrato fijo discontinuo que se caracterizan por estar un tiempo inactivas, pero que en ese periodo no se contabilizan como paradas. Personas cuyo número desconocemos realmente dado que el Gobierno se niega a ofrecer esos datos a la opinión pública. Esto quiere decir que existen preocupantes síntomas en torno al empleo que no se corresponden con el optimismo publicitario del Gobierno.