Línea editorial: "El empeño del Gobierno por lanzar sospechas sobre la familia"

“¿A ti qué te importa?” Este es el desafiante mensaje que lanzan varios padres, presentados en actitudes violentas hacia sus hijos, en la polémica campaña lanzada por el Ministerio de Derechos Sociales. El problema no es el mensaje. ¿Cómo no compartir la idea de que los hijos no son propiedad privada de los adultos y de que a toda la sociedad debe preocuparle la violencia doméstica? El problema es que el Gobierno no pierde ocasión para desautorizar a padres y madres y lanzar mensajes de sospecha hacia la familia. La reforma legal para que las menores aborten sin conocimiento paterno es un ejemplo extremo, pero en absoluto anecdótico.

Detrás se percibe toda una concepción ideológica que pretende remodelar la familia y la escuela como primeros ámbitos de socialización. Se trata de una clara inversión de roles que ignora que la responsabilidad de los poderes públicos es ponerse al servicio de la sociedad, no sustituirla. Si al Gobierno le preocupa el bienestar de niños y adolescentes, nada más eficaz que poner en marcha políticas familiares con impacto económico, desde luego, pero también impacto cultural. Es lo que han hecho varios países europeos. La estrategia, por cierto, ha sido adoptada por varias Comunidades Autónomas que tratan de paliar la insuficiencia de familias para el acogimiento. Y es que es apabullante la evidencia a favor de la familia para el bienestar del menor. De las familias normales, con sus límites e imperfecciones. Familias a las que no vendría mal, que el Gobierno empezara a mirarlas con un poco más de respeto y empatía.