Línea Editorial COPE: Victoria del independentismo

La tramitación de la Ley de Amnistía se vive en el PSOE como una garantía. No así en las filas de Junts. Puigdemont espera la impunidad y el PSOE la estabilidad. Pero, como le ha recordado Turull a Pedro Sánchez, nada está asegurado. Los presupuestos generales del Estado no han sido votados y la estabilidad política depende de lo que día a día se vaya alcanzando en la negociación entre ambas fuerzas políticas. El horizonte, apunta Junts, es la autodeterminación. En la hoja de ruta del independentismo, apostilla ERC, este es solo un punto de partida.

A partir de ahora se trata de ir removiendo los obstáculos que dificultan el paseíllo triunfal que Puigdemont y los suyos esperan protagonizar. Primero, el juez Pablo Llarena deberá levantar las medidas cautelares contra Puigdemont para que este pueda regresar, presumiblemente en julio. Después el ex presidente de la Generalitat decidir cuándo y cómo presentarse como candidato a las elecciones de 2025. Y después, cuando de nuevo se siente en la Generalitat, se iniciará el camino hacia la autodeterminación. El PSOE le llama a esto reconciliación. En las filas del independentismo se llama victoria. Con el contador a cero se abre una nueva etapa que, lejos de disipar el fantasma del conflicto, no hace más que animarlo. La cuestión es que cuando este estalle, Pedro Sánchez quizás ya no estará en la vida política.