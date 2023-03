Línea editorial COPE: Política equivocada con las empresas

El anuncio del traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos ha irritado sobremanera al Gobierno cuando debía servirle para abrir una profunda reflexión. Los insultos que algunos ministros vienen lanzando de un tiempo a esta parte a los empresarios, no son precisamente la mejor manera de suscitar confianza, un elemento básico para el desarrollo de cualquier economía. El traslado de la sede social de esta destacada empresa del IBEX a otro país europeo es una mala noticia para España, pero, sobre todo, para el Gobierno de Sánchez y su política fiscal. En cierta forma es el fruto de lo que el Gobierno se ha buscado con su espiral de gasto público y con maniobras que degradan la seguridad jurídica que permite a las empresas desarrollarse con normalidad.

Si una empresa se traslada a otro país que no es precisamente un paraíso fiscal, como Holanda, lo hace buscando el beneficio de sus accionistas y de sus empleados. Y está claro que el Gobierno español no ha sabido mantener el nivel de confianza necesario para evitarlo. Todavía están presentes en la memoria de todos los insultos que ha tenido que soportar más de un empresario por el hecho de hacer bien su gestión y obtener beneficios. El sistema de bienestar no se sostiene recortando la libertad empresarial sino justo lo contrario: hay que animar a las empresas a que inviertan más y así puedan así crecer la economía y el empleo.