Línea Editorial COPE: "Ya no nos matan, pero no nos dejan vivir"

Carlos García, concejal del PP en la localidad de Durango, compartió ayer en Herrera en Cope el testimonio personal y la reflexión autorizada de quien conoce bien los factores que siguen alimentando la acción pública de EH-Bildu, así como sus dinámicas políticas. Carlos García, al igual que Miguel Ángel Blanco, se ofreció para ser concejal en un momento en el que estar en una lista del PP implicaba correr el riesgo de sufrir un atentado terrorista. Miguel Ángel Blanco fue asesinado. García vivió con escolta durante 18 años. Es verdad que ETA ya no asesina, pero quienes ayer les encubrieron y minimizaron la gravedad de sus crímenes siguen siendo los principales valedores de los terroristas excarcelados y de los que siguen cumpliendo sus penas. El entorno de ETA, incluidos los exterroristas, no han tenido jamás que retirarse de la vida pública. Ya no se trata solo de pedir perdón, sino de asumir responsablemente que el daño intencionadamente causado les exige estar en silencio.

Como describe Carlos García, Gara y Bildu blanquean la figura de condenados por delitos de sangre como si se tratara de luchadores por la justicia social, cuando no de héroes a quienes los niños y adolescentes deberían admirar. El problema no es que ellos busquen un hueco en las instituciones donde se hace política, sino que el Gobierno de Pedro Sánchez les ponga una alfombra roja y se muestre dispuesto a concederles todo aquello que pidan, ya sea la excarcelación de los presos, la ocupación de las calles o el control de las instituciones. Matar les salía muy caro y no les permitía reclutar adeptos. Han cambiado de táctica, pero no de estrategia.