Línea editorial COPE: Bajeza moral

Mañana tendrá lugar el pleno del ayuntamiento de Pamplona en el que una moción de censura del PSN contra la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, entregará la alcaldía a Bildu.

Los socialistas navarros repiten que son razones de naturaleza institucional las que han indicado la oportunidad de alcanzar una mayoría municipal de la que UPN no gozaba.

La realidad es otra. Bildu recibirá la alcaldía de Pamplona, tal como está pactado desde hace meses. No parece que nada pueda amenazar el resultado, a pesar de los escollos que el PSN ha encontrado en el camino.

Dos socialistas han renunciado a recoger su acta de concejal pocas horas antes del pleno. Se desconocen las razones de su renuncia, pero está claro que la causa no ha sido las presiones de UPN. Este partido no amenaza, ni coacciona, ni chantajea. No ha sido UPN quien pintó dianas ni pasó información a terroristas para que ejecutaran acciones criminales.

Asemejar la crítica legítima, dentro de las instituciones, con la “kale borroka” o la persecución terrorista, es una bajeza moral para justificar la política en términos de enemistad y exclusión que encarna Sánchez. Pedro Sánchez y María Chivite deberían asumir la responsabilidad de sus decisiones y no andar buscando culpables en las filas de quienes hoy van a ser desalojados de los cargos que legítimamente ejercían por decisión de los pamploneses.

Pudiera ser que los dos concejales de Pamplona que han renunciado a su acta no comulguen con las ruedas de molino del presidente del Gobierno. El disenso, aunque Pedro Sánchez no lo crea, también cabe dentro de su PSOE