Línea Editorial COPE: La agenda del presidente Xi en Europa

Xi Jinping no ha tenido especial cuidado en ocultar sus objetivos para su primera visita a Europa en cinco años. Francia, el primer destino, es vista con interés desde China por su defensa de una política exterior con cierta autonomía frente a Washington. Después visitará Serbia, donde se conmemora el 25 aniversario del bombardeo de la OTAN a la embajada china, inmejorable escenario para lanzar proclamas antiimperialistas. Y un país en el que Beijing ha invertido mucho dinero en el contexto de la Nueva Ruta de la Seda, lo que ha servido para que la Unión acelere los planes de ampliación a los Balcanes, a riesgo de ver la región convertida en colonia china. El líder del tercer país de la gira de Xi, Hungría, no necesita presentaciones como el principal embajador de los intereses de Rusia y de China en Europa. Pero no existe líder europeo que renuncie a ventajas bilaterales con el gigante asiático si se le ponen a tiro. Y Xi necesita explotar esto, porque se avecinan turbulencias en la industria automovilística, con el replanteamiento de las relaciones comerciales con China. El canciller Scholz viajó hace unos días por su cuenta a Beijing, mientras que Macron, al menos, tuvo ayer el gesto de invitar a París a la presidenta de la Comisión. Cada país, es obvio, barrerá para casa. Pero si Xi espera separar a los europeos terminará desilusionado. No son las filias y fobias particulares, sino la conciencia de necesidad histórica lo que ha forjado las actuales relaciones europeas y transatlánticas. Con margen para cierta autonomía, desde luego. Pero no mucho más allá.