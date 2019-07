Investidura, primer acto fallido

Pedro Sánchez no ha logrado ser elegido presidente del Gobierno tras una primera votación fallida. En 48 horas tendrá lugar la segunda y definitiva para la que, a día de hoy, se mantienen todas las opciones abiertas.



A pesar del chantaje demagógico que Sánchez ha tratado de hacer a las principales formaciones constitucionalistas, tanto PP como Ciudadanos ya le habían dado razones de peso para votar en contra.

Sánchez pretende al menos su abstención, después de estigmatizarles por poner palos en las ruedas a la que él cree que es la España del futuro. Por otra parte, reeditar una suerte de Gobierno Frankenstein, al menos en este primer momento, tampoco parecía muy factible.

Puede que todo sea parte del trampantojo orquestado, pero Pedro Sánchez no ha conseguido ni tan siquiera los votos favorables de Unidas Podemos, ni del PNV, ni de Compromís.

No obstante, existe la convicción generalizada de que lo más importante que se jugaba no estaba en el hemiciclo, sino en las conversaciones que el PSOE trata de mantener a la desesperada, ofreciendo a Podemos algunos puestos simbólicos que no condicionen sustancialmente al futuro Ejecutivo.

Ese es el drama. Si no hay acuerdo y nos vemos abocados a nuevas elecciones, mal. Si el acuerdo finalmente pasa por gobernar conjuntamente con separatistas y populistas de izquierda, peor. Con este líder del PSOE parece difícil que la embarcación llegue a buen puerto.