Inteligencia Artificial y Educación

En su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, hace unos días, Sam Altman, cofundador de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, defendió una regulación que encauce el desarrollo de las “maquinas inteligentes”.

Parece razonable lo que proponía Altam. La IA puede confundirnos, mentirnos. De hecho, la UE ya ha aprobado en primera lectura la “IA Act”, una regulación que tiene precisamente este propósito. El objetivo, entre otros, es que OpenAI o Google se hagan responsables de lo que los usuarios u otras empresas hacen con estas herramientas. Altman, que reclama regulación, se ha enfurecido y ha amenazado con retirarse de Europa porque Europa esté regulando. Las grandes tecnológicas piden regulación, pero quieren que sean sus directivos los que la dicten.

Es lógico que nos preocupe perder el control de la Inteligencia Artificial. Pero más debía preocuparnos que la Inteligencia Artificial siga en manos de las grandes tecnológicas, empresas que quieren ser juez y parte. Necesitamos dar sentido a lo que está ocurriendo. Y por eso necesitamos una ética de la IA basada en las humanidades. El problema con la IA no es que la gente se crea una mentira, sino que no sepa distinguir qué es mentira y qué es verdad. Es un reto apasionante. La experiencia que estamos teniendo de la IA señala que necesitamos más que nunca distinguir la verdad de la mentira. Y eso no solo se soluciona con regulación. Como muchos otros asuntos depende de la educación.