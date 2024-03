Inestabilidad e incertidumbre

El presidente de la Generalitat ha anunciado la convocatoria de elecciones para el próximo 12 de mayo. En Comú, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha tumbado con su no los Presupuestos de Aragonés. Y, como consecuencia, los españoles se quedan sin Presupuestos Generales del Estado para 2024 pero, a cambio, tendrán Ley de Amnistía. Aragonés no quiere gobernar sin Presupuestos, pero a Sánchez no le importa prorrogar los del ejercicio anterior. Todo con tal de mantener la apariencia de estabilidad.

Los Presupuestos Generales del Estado son la Ley más importante que debe presentar un Gobierno, porque de esta depende la política interna del país. Pero Sánchez interpreta a su manera los deberes institucionales que le corresponden. La culpa, dirán desde los círculos próximos al presidente, es del presidente de la Generalitat que, sin previo aviso, ha sembrado de incertidumbres la legislatura por haber convocado elecciones anticipadas.

Aragonés, en realidad, no ha hecho otra cosa distinta de la que vienen haciendo los socios de Sánchez desde el primer día. A todos y cada uno de ellos no les interesa otra cosa que maximizar sus intereses particulares. Cegado por el éxito inmediato, el presidente no quiso ver que en política hay que prever los sobresaltos. Si fuera Feijóo quien se viera en esta situación, el dedo acusador de Sánchez le indicaría cuál es el camino correcto. Pero Sánchez no convocará unas elecciones que hasta el CIS sabe que tiene perdidas.