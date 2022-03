La humanidad no puede acostumbrarse a la guerra

El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, ha explicado que “el no a la guerra” que el Papa Francisco ha proclamado estos días de forma radical no tiene nada que ver con una supuesta “neutralidad”, ni está motivado por cálculos diplomáticos. El propio Francisco ha denunciado que se pretenda disfrazar hipócritamente esta barbarie bajo el manto de una "operación militar especial", terminología utilizada por el Kremlin. En todas las intervenciones del Papa ha quedado claro que mientras el ejército ruso ha invadido Ucrania matando a civiles indefensos, los ucranianos están defendiendo su tierra y su libertad. El derecho a la legítima defensa está recogido por el Catecismo en consonancia con toda la Tradición de la Iglesia.

Lo que no terminan de entender muchos medios occidentales es que el Sucesor de Pedro no es el "capellán de Occidente", sino el pastor de la Iglesia universal. Francisco, en continuidad con sus predecesores, rechaza firmemente la aceleración de la carrera armamentística y subraya que “la guerra no puede ser algo inevitable”, a lo que nos tengamos que acostumbrar.

El reclamo fuerte del Papa es una invitación dirigida especialmente a los responsables políticos para que reflexionen y se comprometan con una política fuerte y una diplomacia creativa que persiga la paz basada en la justicia. Proponer este horizonte no significa falta de realismo sino urgir a todos a no dejar de intentar nada para detener una vorágine perversa que nos puede sumir de nuevo en una época que creíamos superada tras la caída del Muro de Berlín.